Forsal logo

Egzamin ósmoklasisty 2026. Czy platformy edukacyjne zastąpią drogie korepetycje?

oprac. Iga Leszczyńska
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:00
Boy,Student,Learning,Online,Using,Laptop,At,Home
Nowe technologie coraz wyraźniej zmieniają dostęp do edukacji w Polsce. Platformy online ułatwiają naukę, obniżają koszty i pomagają uczniom z mniejszych miejscowości korzystać z tych samych materiałów co ich rówieśnicy z dużych miast.

Dostęp do najlepszych nauczycieli i materiałów edukacyjnych przestaje być przywilejem nielicznych. Dzięki platformom online bariery geograficzne i finansowe stopniowo tracą znaczenie, a technologia staje się narzędziem ograniczania wykluczenia edukacyjnego.

Korepetycje już nie dla wybranych, ale wciąż kosztowne

Jeszcze kilkanaście lat temu korzystanie z korepetycji bywało postrzegane jako oznaka problemów w nauce. Dziś to powszechna forma wsparcia, szczególnie przed egzaminami. Barierą pozostają jednak koszty. Stawki przekraczające 100 zł za godzinę sprawiają, że regularne zajęcia są dla wielu rodzin dużym obciążeniem finansowym.

Wykluczenie transportowe ogranicza wybór uczniów

Problemem jest nie tylko brak środków, ale także dostępność. Uczniowie z mniejszych miejscowości często nie mają możliwości dojazdu na zajęcia dodatkowe. W praktyce oznacza to, że decyzje edukacyjne podejmowane są nie na podstawie aspiracji, lecz dostępności transportu. To wpływa zarówno na wybór szkoły, jak i dostęp do wsparcia w nauce.

Egzamin ósmoklasisty: platforma edukacyjna zamiast korepetycji

Platformy edukacyjne umożliwiają dostęp do wiedzy niezależnie od miejsca zamieszkania. Uczeń z niewielkiej miejscowości może korzystać z tych samych materiałów co jego rówieśnik z dużego miasta. Nauka online pozwala także na indywidualne tempo pracy – materiały można odtwarzać wielokrotnie, a interaktywne zadania zapewniają natychmiastową informację zwrotną. Zaś "kapitał kulturowy" domu rodzinnego przestaje być wyznacznikiem sukcesu.

W tradycyjnej szkole tempo nauczania jest narzucone przez program. Uczniowie, którzy potrzebują więcej czasu, często zostają w tyle. Platformy edukacyjne oferują większą elastyczność – dostęp do materiałów o dowolnej porze oraz możliwość powtarzania trudnych zagadnień bez presji czasu.

Bezpłatna pomoc dla uczniów z domów dziecka

Szczególną rolę odgrywają inicjatywy skierowane do najbardziej potrzebujących. Przykładowo, platforma edukacyjna Skumani.pl realizuje program wsparcia dla uczniów klas 7 i 8 z placówek opiekuńczo-wychowawczych. We współpracy z organizacjami takimi jak Fundacja Hakersi, Fundacja Pociecha, Fundacja Pankracy oraz Fundacja Sfinks udostępnia materiały edukacyjne bezpłatnie.

Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8, którzy na platformie znajdą m.in. lekcje wideo, materiały edukacyjne i arkusze egzaminacyjne CKE omówione przez ekspertów. Do dyspozycji jest również nauczyciel AI. To ciekawe narzędzie stworzone zostało z myślą o uczniach, którzy potrzebują dodatkowego wyjaśnienia niezrozumiałych tematów czy szybkiej powtórki przed egzaminem czy sprawdzianem. Jak zapewniają Skumani, nauczyciel AI został zasilony programem dostępnym na platformie, zgodnym z podstawą programową dla klas 4-8 i wymaganiami CKE.

Eksperci podkreślają, że nowe technologie nie eliminują roli nauczyciela, lecz ją uzupełniają. Platformy edukacyjne mogą wspierać zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli, pokazując, że o sukcesie decydują przede wszystkim zaangażowanie i dostęp do wiedzy, a nie miejsce zamieszkania czy sytuacja finansowa.

Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: Źródło zewnętrzne
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEgzamin ósmoklasisty 2026. Czy platformy edukacyjne zastąpią drogie korepetycje? »
Tematy: nauczycieleonlineuczniowiekorepetycje
dron
Back,View,Of,College,Or,University,Students,Sitting,On,Chairs
Zobacz
Bramki na autostradzie A4 w Krakowie
Trasa S19 do granicy z Białorusią
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj