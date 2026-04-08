W środę, 8 kwietnia 2026 r. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2026. Jak wskazano w uzasadnieniu, decyzja wynika z dużego zainteresowania szkół oraz rosnącej aktywności młodzieży w obszarze obronności. Zwiększenie limitu ma także poprawić przygotowanie kandydatów do służby w Siłach Zbrojnych RP.

Więcej klas wojskowych w szkołach. MON zwiększa limit OPW do 43 w 2026 roku

Projekt zakłada zwiększenie liczby zezwoleń na tworzenie oddziałów przygotowania wojskowego (OPW) w 2026 r. Projekt rozporządzenia zakłada zwiększenie limitu zezwoleń z 30 do 43. Dzięki temu wszystkie szkoły, które złożyły wnioski w wymaganym terminie (do 31 stycznia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym OPW ma rozpocząć działalność), będą mogły uruchomić takie klasy.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, "określony na rok 2026 limit zezwoleń na utworzenie OPW okazał się niewystarczający w stosunku do liczby złożonych wniosków przez organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe. Z uwagi na fakt, iż pozostałe 13 wniosków ponad zakładany limit, określony w obowiązującym obecnie rozporządzeniu, spełnia wymogi formalne, a środki finansowe przeznaczone na ten cel, będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej są wystarczające, zachodzi potrzeba zwiększenia limitu zezwoleń na rok 2026".

Rekrutacja w roku szkolnym 2026/2027

Po zmianach rekrutacja obejmie łącznie 613 oddziałów – 570 już istniejących oraz 43 nowe, które rozpoczną działalność od roku szkolnego 2026/2027. Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w połowie maja i potrwa do końca czerwca, zgodnie z harmonogramami ustalanymi przez kuratorów oświaty.

Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Efekty zmian mają zostać ocenione po pięciu latach – pod kątem skuteczności rekrutacji absolwentów OPW do wojska.