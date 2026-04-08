Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Skandynawia i Europa środkowa są w zasięgu wyżu z centrami na północy Finlandii i północno-zachodniej Rosji. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże znad Północnego Atlantyku i południowo-zachodniej Rosji oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, jedynie początkowo krańce wschodnie kraju pozostają jeszcze w zasięgu niżu znad zachodniej Rosji. Z północy napływa arktyczna masa powietrza.

Pogoda na środę 8 kwietnia 2026

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W środę w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na zachodzie małe. Za wyjątkiem krańców zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, rano miejscami także deszczu ze śniegiem; w rejonie podgórskim Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a wysoko w Karpatach śniegu i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 5 st. C, 6 st. C na wybrzeżu, północnym wschodzie kraju oraz w rejonie podgórskim Karpat, około 8 st. C w centrum, na południowym wschodzie i w rejonie podgórskim Sudetów do 11 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na przeważającym obszarze kraju porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, a w Karpatach do 70 km/h i tam powodować będzie zamiecie oraz zawieje śnieżne.

W nocy na terenie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i zachodzie okresami małe. Na wschodzie i południu oraz miejscami w centrum przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg; w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, wysoko w górach do 15 cm.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -3 st. C do 0 st. C, miejscami na południowym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju miejscami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 65 km/h, w Karpatach powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na czwartek 9 kwietnia 2026

W czwartek na zachodzie Polski zachmurzenie małe, jedynie rano miejscami umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu; w Karpatach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Temperatura maksymalna od 4 st. C, 6 st. C na wschodzie kraju, w rejonie podgórskim Sudetów i na wybrzeżu, około 8 st. C w centrum do 11 st. C na zachodzie; chłodniej na Podhalu, około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W dzień w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna około 10 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna około -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w pierwszej części nocy porywisty, północno-zachodni i północny.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna około 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni.(PAP)

gru/ piu/