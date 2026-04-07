7 lipca ubiegłego roku przywrócone zostały tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej.
Według danych Straży Granicznej w okresie okołoświątecznym – od 3 do 6 kwietnia na granicy z Litwą skontrolowano ponad 16,6 tys. osób i 8,2 tys. środków transportu.
W ciągu tych kilku dni zatrzymano 79 osób, w tym 68 osobom odmówiono wjazdu na terytorium Polski, 10 osób przekazano w ramach readmisji na Litwę, a jedna osoba – obywatel Ukrainy - została zatrzymana za pomocnictwo.
W tym samym czasie na granicy z Niemcami skontrolowano ponad 15,6 tys. osób i ponad 7 tys. środków transportu. Co więcej, odmówiono wjazdu na terytorium Polski 37 osobom.
Kontrole na granicy przedłużone o pół roku
Od 7 lipca 2025 roku, czyli od dnia wprowadzenia tymczasowych kontroli, decyzją rządu są one kontynuowane. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną weszła w życie w niedzielę. Zakłada ona przedłużenie kontroli o kolejne 6 miesięcy – do 1 października 2026 r.
Kontrole na granicy polsko-niemieckiej prowadzone są na około 50 przejściach i punktach granicznych. W przypadku granicy z Litwą jest to 13 przejść.
W ocenie MSWiA przedłużanie kontroli jest konieczne, ponieważ na terytorium Niemiec przebywa „duża liczba cudzoziemców o nieuregulowanym statusie pobytowym”. Dodatkowo podkreślał, że cały czas utrzymuje się „zagrożenie nielegalną migracją z kierunku wschodniego” – szczególnie przez terytorium Litwy i Łotwy.
Zalecenia MSWiA
Dla kierowców samochodów osobowych i dostawczych przygotowane zostały zalecenia, by kontrola przeszła jak najszybciej:
- Zabierz ważny dowód osobisty lub paszport – najlepiej w wersji papierowej.
- Przygotuj dokumenty przed dojazdem do punktu kontroli.
- Uchyl szybę – to ułatwi i przyspieszy kontrolę.
- Zatankuj auto, weź wodę i prowiant – zwłaszcza na dłuższą trasę.
- Stosuj się do poleceń służb i oznakowania – możliwe objazdy.
- W razie zatoru na drodze utwórz korytarz życia.
- Włącz funkcję TA w radiu samochodowym.
- Sprawdź sytuację graniczną w aplikacji Regionalny System Ostrzegania