7 lipca ubiegłego roku przywrócone zostały tymczasowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej.

Według danych Straży Granicznej w okresie okołoświątecznym – od 3 do 6 kwietnia na granicy z Litwą skontrolowano ponad 16,6 tys. osób i 8,2 tys. środków transportu.

W ciągu tych kilku dni zatrzymano 79 osób, w tym 68 osobom odmówiono wjazdu na terytorium Polski, 10 osób przekazano w ramach readmisji na Litwę, a jedna osoba – obywatel Ukrainy - została zatrzymana za pomocnictwo.

W tym samym czasie na granicy z Niemcami skontrolowano ponad 15,6 tys. osób i ponad 7 tys. środków transportu. Co więcej, odmówiono wjazdu na terytorium Polski 37 osobom.

Kontrole na granicy przedłużone o pół roku

Od 7 lipca 2025 roku, czyli od dnia wprowadzenia tymczasowych kontroli, decyzją rządu są one kontynuowane. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną weszła w życie w niedzielę. Zakłada ona przedłużenie kontroli o kolejne 6 miesięcy – do 1 października 2026 r.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej prowadzone są na około 50 przejściach i punktach granicznych. W przypadku granicy z Litwą jest to 13 przejść.

W ocenie MSWiA przedłużanie kontroli jest konieczne, ponieważ na terytorium Niemiec przebywa „duża liczba cudzoziemców o nieuregulowanym statusie pobytowym”. Dodatkowo podkreślał, że cały czas utrzymuje się „zagrożenie nielegalną migracją z kierunku wschodniego” – szczególnie przez terytorium Litwy i Łotwy.

Zalecenia MSWiA

Dla kierowców samochodów osobowych i dostawczych przygotowane zostały zalecenia, by kontrola przeszła jak najszybciej: