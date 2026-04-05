Spadek nielegalnej migracji – dane MSWiA

Jak podano w komunikacie opublikowanym w sobotę na platformie X, „w I kwartale 2022 r. doszło do 3 306 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W I kwartale 2026 r. było ich zaledwie 158”. Resort ocenił, że to efekt „m.in. tymczasowego zawieszenia prawa do azylu, którego nadużywali nielegalni migranci”.

Polityka rządu i ochrona granicy

MSWiA wskazuje, że na ograniczenie migracji wpłynęły inwestycje w zabezpieczenie granicy oraz działania funkcjonariuszy Straż Graniczna.

„Migracja jest pod kontrolą, ale nie tracimy czujności! Dalej konsekwentnie inwestujemy w ochronę granicy z Białorusią. Utrzymujemy tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie we własnym kraju” - napisał resort na platformie X.

Ograniczenie prawa do azylu – przedłużenie przepisów

22 marca 2026 r. MSWiA poinformowało o kolejnym przedłużeniu ograniczenia prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią. „Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie przedłuża obowiązywanie dotychczasowych przepisów od 22 marca na kolejne 60 dni” - napisano w komunikacie na stronie resortu, dodając, że to szóste przedłużenie od momentu wprowadzenia mechanizmu w marcu 2025 r.

Wnioski o ochronę międzynarodową [statystyki]

Resort podał, że „w okresie od 27 lutego 2025 r. do 26 marca 2025 r. w placówkach Straży Granicznej (…) przyjęto 162 wnioski obejmujące 189 osób”. „Natomiast od 27 marca 2025 r. do 22 lutego 2026 r. nie przyjęto wniosków od 451 cudzoziemców oraz przyjęto wnioski od 94 cudzoziemców z grup wrażliwych” – dodano. Dla porównania, rok wcześniej złożono 2 723 wnioski obejmujące 3 117 osób.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie tzw. ustawy azylowej, którą rząd przyjął w grudniu 2024 r. Ustawa ma przeciwdziałać zjawisku wykorzystywania migracji przez Białoruś, która w kooperacji z Rosją i międzynarodowymi grupami przestępczymi organizuje przerzut migrantów do Unii Europejskiej.