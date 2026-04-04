Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) uruchomiło nabór projektów dotyczących infrastruktury drogowej o podwójnym – cywilnym i wojskowym – zastosowaniu. Program obejmuje wielomiliardowe wsparcie z funduszy unijnych i potrwa do końca 2027 r.

Reklama

Reklama

3,13 mld zł na drogi o znaczeniu strategicznym

Nabór projektów drogowych o znaczeniu cywilno-wojskowym potrwa do końca 2027 r. Do rozdysponowania jest 3,13 mld zł z funduszy UE – wynika z regulaminu opublikowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Środki będą pochodziły z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 i mają wspierać rozwój infrastruktury drogowej o podwójnym, cywilno-wojskowym przeznaczeniu. Procedura skierowana jest do Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i obejmuje zarówno budowę, jak i przebudowę tras spełniających wymogi strategiczne.

Nabór CUPT do 2027 r.: dofinansowanie

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych oraz do 70 proc. w regionach przejściowych. Łączne wsparcie – wraz ze środkami krajowymi – może pokryć do 100 proc. kosztów projektu. Ostateczna wartość dofinansowania może zależeć od kursu euro w momencie podpisania umowy.

Nabór CUPT do 2027 r.: ważne terminy

Ocena wniosków ma trwać do 120 dni od ich złożenia, z możliwością wydłużenia o kolejne 60 dni. Zgodnie z harmonogramem zakończenie całej procedury przewidziano na 30 czerwca 2028 r., a podpisanie umowy o dofinansowanie powinno nastąpić w ciągu 60 dni od uzyskania pozytywnej oceny.