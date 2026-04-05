Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o skierowaniu wojska do wsparcia Straży Granicznej. Decyzja ma związek z koniecznością wzmocnienia ochrony granic państwowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Postanowienie ukazało się w Monitorze Polski 3 kwietnia 2026 r.

Wojsko wesprze Straż Graniczną na granicy z Niemcami i Litwą

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki postanowił o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Straży Granicznej. Postanowienie to weszło w życie w niedzielę, 5 kwietnia 2026 r.

Zakres działań i termin obowiązywania decyzji

Zgodnie z postanowieniem, w okresie od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. wykorzystane zostaną jednostki wojskowe w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania obejmą obszary przejść granicznych oraz strefę nadgraniczną na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Litewską.

W tym momencie warto także wspomnieć, że w niedzielę, 5 kwietnia 2026 r. weszło w życie rozporządzenie, które przedłuża tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i z Litwą. Trwa ją one nieprzerwanie od 7 lipca 2025 r. Decyzja ta wynika z utrzymującego się zagrożenia nielegalną migracją.