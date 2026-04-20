Automatyczne 800+ bez wniosków? Zmiany od 1 czerwca 2027 roku [Projekt]

dzisiaj, 20:21
Parents,And,Child,Together,Put,A,Coin,Into,A,Piggy
Do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Chodzi o zmiany w wypłatach świadczenia wychowawczego. Projekt zakłada uproszczenie zasad przyznawania świadczenia wychowawczego (800+) oraz doprecyzowanie katalogu osób uprawnionych.

Automatyczne 800+ bez składania wniosków

Kluczową zmianą jest wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie nie będą musieli co roku składać nowych wniosków. Prawo do świadczenia ma być ustalane automatycznie na podstawie wcześniej przekazanych danych. Jednocześnie beneficjenci zachowają możliwość ich aktualizacji, jeśli zmieni się sytuacja rodzinna. Wnioskowanie pozostanie konieczne jedynie w określonych przypadkach, np. po narodzinach dziecka lub powrocie rodziny z zagranicy.

800+: zmiany dla osób z tzw. bieżącą pieczą

Nowelizacja przewiduje także doprecyzowanie przepisów dotyczących osób sprawujących tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu. Obecnie takie osoby nie są wprost wskazane w ustawie jako uprawnione do świadczenia, co skutkuje odmowami ze strony Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy te często trafiają do sądów administracyjnych, które przyznają im rację. Zmiana ma uporządkować tę sytuację i jednoznacznie przyznać im prawo do 800+, zgodnie z postulatami Rzecznik Praw Dziecka.

800+: kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

W uzasadnieniu wskazano, że wdrożenie zmian dotyczących mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego wymaga dostosowania systemów informatycznych ZUS. Z tego powodu przewidziano odpowiedni okres przygotowawczy.

Projekt zakłada wejście w życie przepisów 14 dni od daty ogłoszenia. Jednakże przepisy dotyczące mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego, które wejdą w życie z dniem 1 lutego 2027 r., a zastosowanie znajdą po raz pierwszy na okres świadczeniowy rozpoczynający się w dniu 1 czerwca 2027 r.

Podstawa prawa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nr z wykazu UDER106

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Focused,,Commercial-quality,Close-up,Showing,A,Student's,Hand,During,A,School
Przebieg nowej obwodnicy Warszawy
Ruszają kontrole na posesjach. Nawet 5 tys. zł kary za brak umowy
||
Od 21 kwietnia wielka zmiana na stacjach. Kierowcy mogą się zdziwić
Serhij Flash Beskrestnow wojna w Ukrainie atak dronów zamach
Dodatek do emerytury wynoszący 288 zł przysługuje seniorom dożywotnio, jednak nie każdy może na niego liczyć
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
