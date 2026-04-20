Automatyczne 800+ bez składania wniosków

Kluczową zmianą jest wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie nie będą musieli co roku składać nowych wniosków. Prawo do świadczenia ma być ustalane automatycznie na podstawie wcześniej przekazanych danych. Jednocześnie beneficjenci zachowają możliwość ich aktualizacji, jeśli zmieni się sytuacja rodzinna. Wnioskowanie pozostanie konieczne jedynie w określonych przypadkach, np. po narodzinach dziecka lub powrocie rodziny z zagranicy.

800+: zmiany dla osób z tzw. bieżącą pieczą

Nowelizacja przewiduje także doprecyzowanie przepisów dotyczących osób sprawujących tzw. bieżącą pieczę nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu. Obecnie takie osoby nie są wprost wskazane w ustawie jako uprawnione do świadczenia, co skutkuje odmowami ze strony Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy te często trafiają do sądów administracyjnych, które przyznają im rację. Zmiana ma uporządkować tę sytuację i jednoznacznie przyznać im prawo do 800+, zgodnie z postulatami Rzecznik Praw Dziecka.

800+: kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

W uzasadnieniu wskazano, że wdrożenie zmian dotyczących mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego wymaga dostosowania systemów informatycznych ZUS. Z tego powodu przewidziano odpowiedni okres przygotowawczy.

Projekt zakłada wejście w życie przepisów 14 dni od daty ogłoszenia. Jednakże przepisy dotyczące mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia wychowawczego, które wejdą w życie z dniem 1 lutego 2027 r., a zastosowanie znajdą po raz pierwszy na okres świadczeniowy rozpoczynający się w dniu 1 czerwca 2027 r.