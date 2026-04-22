Matura 2026: co z resztą uczniów liceów i techników? Czym są dni dyrektorskie?

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 08:08
Egzaminy maturalne stanowią wyzwanie organizacyjne i logistyczne dla szkoły. Maturzyści powinni mieć komfortowe warunki do pisania prac, a większość kadry pedagogicznej jest zaangażowana w komisjach egzaminacyjnych. Co w tym czasie dzieje się z pozostałymi uczniami ?

Rok szkolny 2025/2026: dni dyrektorskie

Dyrektor liceum bądź technikum w każdym roku szkolnym ma do dyspozycji do 10 dni w roku, które mogą zostać ustalone jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych tzw. dni dyrektorskie. Przy ustalaniu jakie to będą dni bierze się pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły.

Mogą to być dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z przepisami o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych np. w rejonie gdzie jest dużo dzieci wyznania prawosławnego dyrektor może wskazać, iż święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc tego wyznania będą wolne.

Kolejna grupa dni dyrektorskich to inne daty których wyznaczenie jest uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej. Przykładem takiej sytuacji mogą być obchody rocznicy założenia miejscowości w której znajduje się placówka edukacyjna. Zazwyczaj wolny również jest piątek przypadający po święcie Bożego Ciała jeśli trwa jeszcze rok szkolny oraz w zależności od układu kalendarza dni robocze w okolicach 6 stycznia, 1 i 3 maja, 1 i 11 listopada jako dni ustawowo wolnych od pracy.

Najczęściej dni dyrektorskie są wykorzystywane na czas w których w szkołach średnich odbywają się matury - w praktyce tydzień roboczy. Dlatego dni tych jest o dwa więcej niż w szkołach podstawowych gdzie egzaminy ósmoklasisty trwają krócej.

O dniach dyrektorskich w roku szkolnym dyrektor powinien poinformować społeczność szkolną do 30 września danego roku kalendarzowego.

Szczególne sytuacje

Poza dniami dyrektorskimi w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego po uprzedniej zasięgnięciu rady szkoły ewentualnie rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Tego rodzaju sytuacją może być przedłużający się remont czy awaria prądu spowodowana warunkami atmosferycznymi. Nie zalicza się do tych przyczyn możliwość odwołania zajęć z uwagi na niską temperaturę na zewnątrz.

Matura 2026: harmonogram, terminy egzaminów i wyniki. Kiedy matury i poprawki?
Czy wiesz, jakie wykształcenie mają najbogatsi Polacy? Wynik 4/10 to już nieźle
Matura 2026: Kierunki studiów z największym potencjałem pracy
2 maja nowym dniem wolnym od pracy? Trzeba będzie odwołać wnioski urlopowe?
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Wysokie ceny ropy to dla nich czysty zysk. Te firmy zarobiły krocie na wojnie i kryzysie energetycznym
