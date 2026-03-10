Od 30 czerwca 2026 roku wprowadzony zostanie obowiązek dotyczący dwóch grup pomieszczeń gdzie albo ryzyko pożaru jest największe albo też może przebywać w szczególności w porze nocnej większa ilość osób. Te pomieszczania trzeba wyposażyć w co najmniej jedną autonomiczną tj. działającą niezależnie od innych instalacji czujkę dymu. Należy pamiętać że takie urządzenie takie nie wykryje podwyższonego stężenia gazu, a zareaguje dopiero gdy pojawi się dym czy ogień.

Pomieszczenia spalania paliwa w lokalach użytkowych

Wymóg dotyczy wszelkiego rodzaju spalania niezależnie od paliwa (stałego, ciekłego lub gazowego) w lokalach użytkowych. I tak w restauracji czujka dymu powinna być umieszczeniu w pomieszczeniu przygotowania potraw jeśli kuchnia korzysta z gazu z sieci lub z butli, a także w toalecie jeśli tam znajduje się piecyk gazowy podgrzewający wodę. Czujka dymu powinna być umieszczona również we wszelkiego rodzaju kotłowniach czy pomieszczeniach w których znajdują się piece np. w szkołach, warsztatach, hurtowniach itp. Jeśli w placówce edukacyjnej są przygotowywane czy tylko podgrzewane potrawy na gazie w kuchni również tam powinna być zamontowana czujka dymu.

Każde pomieszczenie w którym używa się paliwa takiego jak gaz, węgiel, pelet czy biomasa poza lokalami mieszkalnymi (domami) powinno być monitorowane. Istotny jest sposób użytkowania takiego pomieszczenia w lokalu, a nie czy faktycznie było w projekcie budowlanym przeznaczone na kuchnie czy kotłownie.

Pomieszczenia w obiektach hotelarskich

Drugą grupą pomieszczeń w których czujki dymuod 30 czerwca 2026 roku będą obowiązkowe to miejsca zamieszkania dla ludzi w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach i domkach kempingowych. Alternatywą jest zamontowanie systemu sygnalizacji pożarowej albo stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych. Najczęściej są to urządzenia wodne-zraszacze i tryskacze, które w momencie wykrycia dymu uruchamiają kurtyny lub strugi wody. Innymi słowy w każdym pokoju w obiekcie hotelarskim po 30 czerwca 2026 roku powinna być zamontowana czujka dymu albo system sygnalizacji pożarowej bądź samoczynne urządzenie gaśnicze.