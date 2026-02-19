Według najnowszych danych Eurostatu, w 2025 r. liczba noclegów w obiektach wypoczynkowych w Polsce wzrosła o 7 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. To drugi najwyższy wynik w Europie, o 5 punktów procentowych wyższy niż średnia wzrostów na Starym Kontynencie. Przyczynia się do tego m.in. rosnąca liczba gości z zagranicy. Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, w pierwszych 10 miesiącach 2025 r. nasz kraj odwiedziło ponad 20 mln turystów zagranicznych, co oznacza około 10-12 proc. wzrost rok do roku.

Dobre wyniki rynku hospitality w całej Europie potwierdza raport CoSTAR. Aż 82 proc. krajów ujętych w analizie może pochwalić się wzrostem średniego przychodu za pokój. W Polsce RevPar (Revenue per Available Room) wzrósł o 7 proc., co stawia nasz kraj o 2 punkty procentowe ponad europejską średnią.

Leonardo Hotels wykorzystuje potencjał rynku

Sieć Leonardo Hotels dostrzegło i wykorzystuje rosnący potencjał rynku biznesowego i turystycznego w Polsce. Dzięki wdrożeniu tzw. strategii ceny oraz inwestycjom w modernizację istniejącego portfolio, marka może pochwalić się 19 proc. wzrostem EBITDAR (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji, umorzeń oraz kosztów restrukturyzacji i wynajmu) w porównaniu z 2024 rokiem. Wyniki poprawiły wszystkie hotele sieci w Polsce: Leonardo Royal Warsaw, NYX Hotel Warsaw oraz znajdujące się w Krakowie: Leonardo Boutique Old Town i Leonardo Boutique City Center.- Strategia, oparta na maksymalizacji przychodów poprzez monetyzację istniejącej bazy gości przy zachowaniu stabilnego poziomu obłożenia, przyniosła wymierne efekty w postaci EBITDAR o 1,4 proc. powyżej założeń budżetowych. We wszystkich naszych hotelach udało nam się też podnieść cenę pokoju średnio o 9 proc., co przełożyło się wyraźny wzrost rooms revenue. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie silna pozycja marki Leonardo Hotels w Europie i w Polsce oraz umiejętne dostosowanie trzech zupełnie różnych konceptów naszych hoteli do oczekiwań klientów - podkreśla Paulina Kołodziejczyk, Cluster General Manager, Leonardo Hotels Polska.

Rozpoznawalność i bezpośrednie rezerwacje noclegów

W 2025 roku Leonardo Hotels Europe przeprowadził badanie rozpoznawalności w większości krajów Starego Kontynentu, w których posiada obiekty noclegowe.- Polska okazała się jednym z silniejszych rynków pod względem świadomości wspomaganej marki, osiągając wynik porównywalny z Niemcami i Wielką Brytanią. Świadomość wspomagana Leonardo Hotels w Polsce wynosi 47 proc., co oznacza, że niemal co drugi respondent rozpoznaje naszą markę po jej wskazaniu - mówi Magdalena Młynarczyk, Sales & Marketing Director Leonardo Hotels w Polsce.Pozycję marki potwierdza udział własnej strony internetowej w dokonanych rezerwacjach. Jak podaje Leonardo Hotels, w 2025 roku w ten sposób rezerwowanych było aż o 35 proc. pobytów więcej niż w roku poprzedzającym.

/> />

Modernizacja portfolio i nowa marka

Rok 2025 był również czasem modernizacji portfolio Leonardo Hotels w Polsce. W październiku sieć objęła zarządzanie całym 27-piętrowym wieżowcem JM Tower przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, w którym mieści się hotel Leonardo Royal Warsaw. Pod koniec roku oddano tu do użytku kolejnych 113 luksusowych apartamentów, włączając do portfolio Leonardo Hotels w Polsce nową markę - master Wola. Największe zmiany zaszły jednak w samym Leonardo Royal Warsaw. Hotel został rozbudowany o dodatkowe skrzydło, w którym powstały 184 nowe pokoje, zwiększając w ten sposób niemal dwukrotnie - do 362 pokoi - zaplecze noclegowe obiektu. Łącznie z apartamentami master Wola w JM Tower dostępnych jest obecnie 475 pokoi i apartamentów sieci Leonardo Hotels.

- Rozbudowa zaplecza noclegowego pomogła nam jeszcze mocniej otworzyć się na nowy segment gości - wymagających turystów i rodziny z dziećmi, nie tracąc przy tym naszego biznesowego DNA. W ujęciu rocznym o 5 proc. poprawiliśmy wskaźnik obłożenia hotelu, przy równoległym wzroście cen pokoi o blisko 10 proc. To jednak nie koniec zmian w Leonardo Royal Warsaw. Obecnie trwa renowacja pokoi zlokalizowanych na najwyższych piętrach JM Tower, z przepięknym widokiem na Warszawę. Zakończenie pierwszej części prac planujemy na drugi kwartał 2026 roku - mówi Paweł Kummer, Operations Manager w Leonardo Royal Hotel Warsaw.

Nowe sale konferencyjne i wzrost przychodu z MICE

Po przebudowie w 2025 roku Leonardo Royal Warsaw zyskał też 7 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni blisko 500 mkw. Modułowe przestrzenie zlokalizowane są na dwóch piętrach. Na obu poziomach dostępne jest też foyer oraz niezależne zaplecze gastronomiczne. Sala z parkietem na parterze została oddzielona od reszty hotelu, co pozwala na zorganizowanie w pełni prywatnego bankietu.

- Dzięki rozbudowie zaplecza Leonardo Royal Warsaw, w 2025 roku sprzedaliśmy aż o 50 proc. więcej dostępnej powierzchni konferencyjnej hotelu niż w roku poprzedzającym. Jednak głównym motorem napędowym wypracowanego 13 proc. wzrostu przychodu z konferencji dla Leonardo Hotels w Polsce jest nadal NYX Hotel Warsaw - mówi Kamil Sawicki, Cluster Poland Convention Sales Manager w Leonardo Hotels.

Zlokalizowany w ścisłym centrum, w kompleksie Varso Place, lifestylowy NYX Hotel Warsaw posiada 5 sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 518 mkw. i odpowiada za 70 proc. całkowitego przychodu z MICE sieci Leonardo Hotels w Polsce. Warto również zaznaczyć, że na segment konferencyjny w 2025 roku szerzej otworzył się Leonardo Boutique Hotel Krakow City Center. W obiekcie powstała sala konferencyjna licząca 130 mkw., mogąca pomieścić ponad 100 osób w układzie teatralnym.

Ekspansja Leonardo Hotels w Europie nabiera tempa

Aktywność Leonardo Hotels na rynku polskim stanowi element szerszej strategii rozwoju Leonardo Hotels Central Europe. Grupa przyspiesza ekspansję w Europie, koncentrując się na nowych inwestycjach, modernizacji istniejącego portfolio oraz rozwoju marek lifestylowych i segmentu premium. Jednym z kluczowych motorów wzrostu pozostaje fundusz inwestycyjny Partnership III, którego wartość została zwiększona do 542 mln euro. W latach 2024-2025 w ramach funduszu grupa nabyła łącznie 30 hoteli w siedmiu krajach, inwestując w nie blisko 740 mln euro. Leonardo Hotels Central Europe zapowiada uruchomienie kolejnego partnerstwa inwestycyjnego w 2026 roku, co może przełożyć się na nowe możliwości rozwoju również na rynku polskim.

- Rok 2025 był okresem konsekwentnej realizacji naszej strategii wzrostu. Inwestowaliśmy zarówno w nowe hotele, jak i w modernizację istniejącego portfolio oraz rozwój innowacyjnych marek. Osiągnęliśmy szereg istotnych kamieni milowych i uruchomiliśmy projekty, które zapewnią długoterminowy wzrost w Europie. Te działania potwierdzają, że Leonardo Hotels jest wiarygodnym partnerem dla inwestorów, samorządów i deweloperów. Polska jako jeden z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych rynków, zajmuje strategiczne miejsce w rozwoju naszej sieci. W ciągu najbliższych 2-3 lat chcielibyśmy mieć w Polsce łącznie 10 hoteli - powiedział YoramBiton, Managing Director, Leonardo Hotels Central Europe,

Jeśli obecne trendy utrzymają się w 2026 roku, Polska może stać się jednym z kluczowych rynków europejskich sieci - zarówno pod względem przychodów, jak i dalszego rozwoju marek premium, w tym NYX Hotel Warsaw, który w marcu 2026 roku będzie obchodził pięciolecie otwarcia.

Leonardo Hotels Central Europe jest częścią Fattal Hotel Group, która została założona w 1998 r. przez Davida Fattala. Obecnie w ramach grupy działa 315 hoteli w 21 krajach. Grupa hotelowa jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE).