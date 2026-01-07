Bańka mieszkaniowa nie pęknie w 2026 roku?

Przytoczone przez „Rz” wstępne dane BIG DATA Rynekpierwotny.pl wskazują, że średnia cena mkw. nowych mieszkań w Warszawie w grudniu 2025 r. to niespełna 18,4 tys. zł za mkw., o 4 proc. więcej niż w grudniu 2024 r.. Także o 4 proc., do 15,3 tys. zł za mkw., wzrosły przeciętne ceny lokali we Wrocławiu, w Krakowie – o 1 proc., do 16,7 tys. zł za mkw.

Według eksperta portalu RynekPierwotny.pl Marka Wielgo, w 2026 r. nie będzie spektakularnego „pęknięcia bańki”, ale powolne schodzenie ze szczytów cenowych. Jego zdaniem promocje deweloperów ograniczają sprzedaż, a rosnąca podaż nowych mieszkań zmusza właścicieli do korekt. - Presja na rynku pierwotnym hamuje wzrost cen mieszkań używanych, a korekty na wtórnym temperują ambicje firm - wyjaśnia.

Ceny mieszkań. W tych miastach lokale podrożały najbardziej
Dalszego ożywienia popytu spodziewa się dyrektorka badań rynku portalu Otodom Katarzyna Kuniewicz. Jak tłumaczy, wpływ na to będzie mieć wzrost wynagrodzeń, przewidywane są też dalsze obniżki stóp procentowych. – Na rynku deweloperskim sprzedaż może być o ok. 10-15 proc. większa niż w 2025 r. – uważa.

Nierówna sytuacja cenowa w największych polskich miastach

Z kolei średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym podaje Gethome.pl. W grudniu 2025 r. przeciętna cena mkw. lokali w Warszawie wyniosła niemal 18 tys. zł za mkw., o 1 proc. mniej niż rok wcześniej, w Krakowie – niespełna 17 tys. zł, o 3 proc. mniej. W Trójmieście przeciętne ceny ofertowe lokali wzrosły o 5 proc., do niemal 16,6 tys. Zł.

Według prezesa Estatic Nieruchomości Łukasza Wydrowskiego, 2026 r. przyniesie stopniowe ożywienie na rynku wtórnym; jeśli chodzi o ceny mieszkań, najbardziej prawdopodobny scenariusz to umiarkowane wzrosty. - W skali roku mogą wynieść ok. 3-5 proc., przede wszystkim w największych miastach i w najlepszych lokalizacjach – przewiduje. Uważa, że drożeć będą głównie mieszkania dobrze położone, gotowe do zamieszkania, atrakcyjne i funkcjonalne.