"W miesięcznych analizach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że zmiany średniej ceny metrakwadratowego zależą w głównej mierze od przesunięć w strukturze cenowej oferty. Gdy na rynku pojawia się duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, na ogół podwyższa to wskaźnik. I na odwrót - jego spadek lub stabilizacja jest najczęściej efektem pojawienia się na rynku tańszych lokali" - powiedział ekspert portalu RynekPierwotny.pl Marek Wielgo, cytowany w komunikacie.

Efekt wprowadzenia do sprzedaży bardzo drogich nowych lokali

Przypomniał, że z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia także w grudniu 2025 r. Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła w tym okresie o 3%, do blisko 17,5 tys. zł. Tak silny wzrost - nie pierwszy w minionym roku - był efektem wprowadzenia przez deweloperów do sprzedaży bardzo drogich lokali (średnio po 23,9 tys. zł/m2).

Z tego samego powodu średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosła o 2% w Poznaniu (do ponad 13,9 tys. zł/m2) oraz o 1% w Warszawie (do blisko 18,4 tys. zł/m2) i w Łodzi (do blisko 11,5 tys. zł/m2). W Poznaniu była to już trzecia z rzędu podwyżka. W całym IV kwartale średnia cena metra kwadratowego zwiększyła się tam o 4%, podczas gdy w trzech poprzednich kwartałach łącznie tylko o 1%.

Także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ściślej w Katowicach, na rynku pojawiły się stosunkowo drogie - jak na lokalne warunki - mieszkania. Było ich jednak niewiele, dlatego nie przełożyło się to na wzrost średniej ceny metra kwadratowego wszystkich lokali pozostających w ofercie (ok. 11,2 tys. zł/m2). Natomiast w Krakowie i we Wrocławiu w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku. W efekcie średnia cena metra kwadratowego mieszkań utrzymała tam poziom z listopada: w Krakowie - ok. 16,7 tys. zł, a we Wrocławiu - ok. 15,3 tys. zł, wymieniono.

"W statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen ofertowych, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji" - dodał Wielgo.

W ciągu roku ceny w Łodzi i na Śląsku stabilne

Z danych rocznych wynika, że najbardziej stabilnymi cenowo metropoliami w 2025 r. były Łódź oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie średnia cena metra kwadratowego w grudniu była niemal taka sama jak rok wcześniej. Na drugim stopniu podium uplasował się Kraków (+1%), a na trzecim - ex aequo - Warszawa i Wrocław (+4%). W Poznaniu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w ujęciu 12-miesięcznym wynosiła w grudniu 5%, natomiast w zamykającym stawkę Trójmieście - aż 10%, zakończono.