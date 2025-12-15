Jak wynika z raportu publikowanego przez Tabelaofert.pl, w listopadzie br. 68 proc. deweloperów wskazało, że chce utrzymać dotychczasowe ceny sprzedawanych lokali. Co piąta firma deweloperska (21 proc.) podała, że ma zamiar podnieść ceny. To wzrost w porównaniu z październikiem, kiedy to o podwyżkach myślało 13,8 proc. deweloperów. Z kolei 11 proc. chce obniżyć ceny.

Lokalizacja ma znaczenie

Według autorów raportu, oznacza to, że są miejsca, gdzie ceny będą rosły oraz takie, gdzie będą spadki. „Rynek jest lokalny, i wpływ na nastrój deweloperów ma sytuacja na rynku lokalnym. Nawet w obrębie jednej dzielnicy są lokalizacje, gdzie można spodziewać się wzrostu cen oraz takie, gdzie ceny będą spadać” - wskazał, cytowany w informacji prasowej, wiceprezes Tabelafoert.pl Robert Chojnacki.

Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży

Indeks Zmiany Tempa Sprzedaży wyniósł w listopadzie 0,31. Po rekordowym skoku wskaźnika w sierpniu (0,63), w kolejnych miesiącach nastąpiła jego naturalna korekta (wrzesień - 0,36; październik - 0,39) - wskazali autorzy raportu. Oznacza to, że po letnim przyspieszeniu deweloperzy nadal spodziewają się poprawy tempa sprzedaży, jednak dynamika wzrostu zapewne wyhamuje - podano.

Indeks Nastroju Deweloperów

Indeks Nastroju Deweloperów (IND) to badanie prowadzone przez dział analiz portalu Tabelaofert.pl na próbie ponad 200 firm deweloperskich w całej Polsce.