We Wrocławiu trwa budowa wieżowca Quorum Tower, który osiągnie 137,5 metra. Będzie drugim pod względem wysokości – po Sky Tower (212 m) – budynkiem w mieście. Obecnie trwają prace żelbetowe na 28. z 38. kondygnacji. Oznacza to, że szkielet wieży ma już około stu metrów wysokości. Zaczął się również montaż docelowej fasady budynku.

Inwestor, spółka Resi Capital, z grupy Cavatina liczy, że wieża zostanie oddana do użytku w połowie 2027 roku. Kierownik budowy, w przesłanym mediom komunikacie, zapewnia, że „harmonogram prac realizowany jest zgodnie z planem, a postępy są widoczne gołym okiem.”

Mieszkania zamiast biur

Pierwotnie deweloper chciał stworzyć we Wrocławiu miasteczko biurowe, zajmujące cały kwartał, złożone z kilku mniejszych budynków oraz 140-metrowej wieży. Jednak na początku 2024 roku Cavatina, w komunikacie giełdowym, poinformowała o zmianie strategii. W tamtym momencie gotowe były już trzy mniejsze budynki biurowe oraz jeden mieszkaniowy.

Spółka przekształciła zapowiadaną wieżę Quorum w dwa zespolone ze sobą budynki, o różnych wysokościach. Zmieniono też funkcję – z biurowej na mieszkaniową. W sumie w podwójnej wieży o wysokości maksymalnej 137,5 metra znajdą się aż 634 mieszkania.

W niższych partiach wieży będzie dość „tłoczno”. Przykładowo, na 14. piętrze znalazły się aż dwadzieścia cztery mieszkania. Poza dwoma większymi, narożnymi, mają one od 25 do 55 mkw. Dla porównania, w całym wieżowcu Złota 44 w Warszawie, który jest o kilkanaście pięter wyższy, mieści się 287 apartamentów.

Apartament w cenie domu

Najdroższe mieszkanie w drugim pod względem wysokości budynku Wrocławia kosztuje 5,8 miliona złotych. Tyle trzeba zapłacić za lokal położony na 30. piętrze, składający się z czterech pokoi, dwóch łazienek, pralni, WC i garderoby. Mieszkanie ma 127,5 mkw. powierzchni. Przylegają do niego dwa tarasy o łącznej powierzchni sporego mieszkania (87 mkw.)

Cena tego apartamentu w przeliczeniu na metr to 45,4 tys. zł. Co ciekawe, na wyższych kondygnacjach – ale bez tarasu – jest taniej, ok. 30 tys. zł za mkw. W dolnej części budynku ceny, w zależności od piętra i metrażu, kształtują się na poziomie 18-25 tys. zł za mkw. W sumie sprzedano ok. 20 proc. mieszkań.

Obecnie średnia cena za metra nowego mieszkania we Wrocławiu (według sonarhome.pl) to 11,6 tys. zł. W katalogach biur nieruchomości można znaleźć apartamenty za prawie 40 tys. za mkw., w tym mieszkanie w najwyższym budynku miasta – Sky Tower.

Koniec rynku biurowców?

W ostatnich latach w Polsce doszło do kilku zmian (lub prób zmian) funkcji budynku. Głównie dotyczyły one Warszawy. Przykładowo wieżowiec Roma Tower (170 metrów) początkowo planowano jako budynek biurowy, a finalnie przekształcono w apartamentowiec. Obecnie deweloper ma już pozwolenie na budowę i planuje rozpoczęcie prac.

Do podobnej zmiany doszło w wieżowcu Liberty Tower (150 metrów). To o tyle ciekawy przypadek, że stoi za nim ta sama grupa kapitałowa – Cavatina. Po nabyciu nieruchomości zdecydowała się na zmianę funkcji. Znajdą się tam 583 mieszkania. Deweloper podpisał już umowę z generalnym wykonawcą, ale wciąż czeka na pozwolenie na budowę.

Jeszcze innym przypadkiem jest Libero, czyli planowany budynek przy rondzie Radosława w Warszawie. Deweloper miał już prawomocne pozwolenie na 120-metrowy biurowiec, ale próbował zamienić je na zgodę na budowę „mieszkaniowca”. Zgodził się nawet na zmniejszenie wieży o ponad dwadzieścia metrów. Mimo prób (zmiana miała odbywać się w ramach specustawy „lex developer”) stołeczny ratusz kategorycznie odmawia przekształcenia funkcji.