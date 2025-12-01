Dane z Barometru Cen Mieszkań publikowanego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl pokazują, że sprzedaż nowych mieszkań wzrosła o 8,2 proc. miesiąc do miesiąca.

„To właśnie akcje promocyjne związane z Black Friday pomogły utrzymać tak wysokie tempo sprzedaży i skłoniły wielu klientów do przyspieszenia decyzji zakupowych” – czytamy w informacji prasowej portalu Tabelaofert.pl.

W cennikach podwyżki. Średnia cena stabilna

Z danych portalu wynika, że średnia cena metra kwadratowego typowego mieszkania w 10 największych miastach spadła symbolicznie o 0,02 proc. Jednocześnie w cennikach przeważały podwyżki.

„Ceny wzrosły w 11,9 proc. lokali, a spadły tylko w 6,1 proc. To największa dysproporcja od co najmniej 12 miesięcy. Wyjaśnienie kryje się w nowej podaży: do sprzedaży trafiło więcej tańszych mieszkań (4,7 proc. całkowitej oferty) niż tych droższych (3 proc.)” – podał portal w informacji prasowej.

W Trójmieście ceny rosną najszybciej

W listopadzie ceny mieszkań najbardziej zdrożały w Trójmieście – tam średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 1,2 proc. Podwyżki odnotowano także w Lublinie (o 0,75 proc.), Łodzi (o 0,6 proc.), Szczecinie (o 0,5 proc.), Krakowie (o 0,45 proc.), Warszawie (o 0,4 proc.) oraz Bydgoszczy (wzrost o 0,2 proc.).

Z kolei spadki pojawiły się przede wszystkim we Wrocławiu (−2,9 proc.), Poznaniu (−1,2 proc.) oraz w aglomeracji śląskiej (−0,4 proc.). Powodem spadków było wyłącznie wprowadzenie do sprzedaży tańszych projektów, a nie przeceny w istniejących inwestycjach.

„W ujęciu rocznym mieszkania nadal są droższe – średnio o 3,3 proc. Najmocniej podrożały w Trójmieście (+9,2 proc.), Bydgoszczy (+7,8 proc.) i aglomeracji śląskiej (+7,1 proc.). Na tym tle wyróżnia się Kraków jako jedyne z analizowanych miast ze spadkiem średniej ceny m kw. w skali roku (−2,3 proc.)” – podała Tabelaofert.pl.

Podawana przez Barometr Cen Mieszkań tabelaofert.pl średnia cena metra kwadratowego dotyczy mieszkań stanowiących ponad 95 proc. oferty rynkowej, przy czym z analizy zostały wyłączone mikrokawalerki, a więc lokalne poniżej 25 m kw.