Z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 29,6 proc. ankietowanych obawia się o swoją sytuację finansową w nadchodzącym roku. W tej grupie 16,8 proc. osób odpowiedziało, że obawia się „zdecydowanie", a 12,8 proc. „raczej tak”. Z kolei 69,6 proc. ankietowanych nie podziela tych obaw - 21,5 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a 48,1 proc. „raczej nie”. Brak zdania zadeklarowało 0,8 proc. badanych.

Reklama

Preferencje polityczne

Wyniki sondażu wykazały różnicę w deklaracjach w zależności od preferencji politycznych ankietowanych. Największe obawy wyrażają wyborcy Konfederacji i PIS, gdzie niemal co drugi ankietowany (46 proc.) obawia się o swoją sytuację finansową.

Wśród wyborców koalicji rządzącej 94 proc. nie obawia się o swój budżet. 4 proc. zadeklarowało obawę, że w 2026 roku zabraknie im pieniędzy na bieżące wydatki, 2 proc. ankietowanych nie ma zdania.

W grupie określanej jako „pozostali wyborcy” obawy finansowe zadeklarował co trzeci ankietowany (33 proc.), 65 proc. osób jest spokojnych o swoją sytuację finansową.

Badanie zrealizowano w dniach 19-21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI oraz CAWI na próbie 1000 osób.