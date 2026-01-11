Jak przekazała PAP Mirosława Karpińska z biura prasowego Tauron Polska Energia SA, inwestycja planowana jest w gminie Łososina Dolna, głównie na terenach Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Lasów Państwowych oraz spółki Tauron Ekoenergia. Zbiornik górny ma powstać na okolicznych wzniesieniach, a jego ostateczny kształt i lokalizacja są nadal przedmiotem prac projektowych.

Elektrownia na jezierze

Spółka zabezpieczyła już znaczną część gruntów pod planowaną inwestycję. Jak podała Karpińska, 70–80 proc. terenu zostało objęte umowami dzierżawy z możliwością przeniesienia użytkowania wieczystego na inwestora na podstawie decyzji wojewody. Pozostałe grunty mają zostać pozyskane m.in. w ramach programu dobrowolnego zbycia nieruchomości.

„Docelowa dokumentacja budowlana, a następnie gotowość do budowy powinna zostać osiągnięta pod koniec 2027 roku” – poinformowała PAP Karpińska.

W wariancie bazowym elektrownia ma dysponować mocą 767 MW. Przewidziana pojemność użytkowa zbiornika górnego wynosi 7,7 mln m sześc., przy analizowanej opcji zwiększenia do 11,5 mln m sześc. Czas generacji energii ma wynosić około czterech godzin, co odpowiada pojemności energetycznej ok. 3,1 GWh. Spółka zaznacza, że parametry te mogą się jeszcze zmienić.

Nowa inwestycja będzie magazynem energii

Projekt zakłada wykorzystanie Jeziora Rożnowskiego jako zbiornika dolnego. Elektrownia szczytowo-pompowa będzie magazynować energię poprzez pompowanie wody do zbiornika górnego w okresach nadwyżek energii w systemie oraz produkować energię elektryczną podczas jej przepływu z powrotem do zbiornika dolnego.

Jezioro Rożnowskie powstało w latach 1935–1941 w wyniku budowy Zbiornika Elektrowni Wodnej Rożnów na rzece Dunajec. Zbiornik pełni funkcje energetyczne, retencyjne i przeciwpowodziowe.

Elektrownia szczytowo-pompowa

Elektrownia szczytowo-pompowa (ESP) to obiekt energetyczny pełniący funkcję magazynu energii. Składa się z dwóch zbiorników wodnych – górnego i dolnego – oraz turbin odwracalnych. W Polsce przykładem takiego obiektu jest ESP Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim nad Jeziorem Międzybrodzkim, która funkcjonuje od 1979 r. i dysponuje mocą 500 MW.