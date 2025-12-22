Pół miliarda z KPO. Co za to powstanie?

Dokładnie 475,32 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pozwoli zbudować dwie „elektrownie słoneczne” w Polsce. Chodzi o duże farmy fotowoltaiczne, które powstaną na Śląsku i w województwie lubuskim. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o podpisaniu umów.

Reklama

- Podpisane umowy to ważny krok w realizacji celów klimatycznych Polski i budowie nowoczesnej, zeroemisyjnej gospodarki – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. To właśnie ten resort odpowiada za odnawialne źródła energii.

Reklama

Gdzie powstaną „elektrownie słoneczne”?

Pierwsza z farm fotowoltaicznych ma powstać na Śląsku, w lokalizacji Mysłowice i Ogrodzieniec. Zgodnie z umową będzie miała moc 120 MW. Ma być gotowa do końca 2027 roku. Za jej powstanie odpowiedzialny jest państwowy Tauron, który na ten cel otrzymał pożyczkę w wysokości 268,65 mln zł.

Druga farma będzie nieco większa – 127 MW – powstanie jako „Elektrownia fotowoltaiczna”. W tym przypadku za realizację odpowiada prywatna firma R.Power, która posiada już w innych lokalizacjach instalacje o mocy 20-30 MW. Jednak nowa farma w miejscowościach Żary i Marciszów będzie największą w polskim portfolio tej firmy. Ma powstać do 2029 roku, a BGK przyznało firmie 206,67 mln zł niskooprocentowanej pożyczki z KPO.

Gdzie jest największa farma fotowoltaiczna w Polsce?

Obecnie, stan na koniec września br., moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce to 24 GW. W kolejnych latach liczba ta będzie znacząco rosła. Tym bardziej, że tylko za 15 proc. całości odpowiadają zawodowe elektrownie. W najbliższych latach ten segment będzie stopniowo się zwiększał.

Obecnie największa farma fotowoltaiczna w Polsce znajduje się miejscowości Zwartowo (woj. pomorskie). Uruchomiana stopniowo od 2022 roku przez Respect Energy elektrownia posiada moc zainstalowaną – 204 MW. Zajmuje powierzchnię blisko 300 hektarów. W przyszłości ma zostać powiększona do mocy 290 MW. Oznacza to, że przy odpowiednich warunkach pogodowych mogłaby zasilić miasto wielkości Gdańska.

Niedawno ruszyła budowa jeszcze większej „elektrowni słonecznej”. Farma na Dolnym Śląsku w 2027 roku ma osiągnąć moc 303 MW. Inwestycję nazwano Elektrownia Brzezinka, a odpowiada za nią VSB Polska z grupy VSB Holding/TotalEnergies.