Mowa o dodatku aktywizacyjnym, którego celem jest mobilizowanie osób bezrobotnych do ponownego podjęcia pracy. Zasady przyznawania tego świadczenia zostały uregulowane w art. 233 ustawy z 20 marca 2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 czerwca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 620).

831 zł wynosi w 2026 roku świadczenie dla osób, które mimo przysługującego im prawa do zasiłku dla bezrobotnych zdecydują się podjąć zatrudnienie

Kwota dodatku aktywizacyjnego jest powiązana z wysokością zasiłku dla bezrobotnych i może wynosić maksymalnie 50 proc. należnego świadczenia. Od 1 czerwca 2025 r. zasiłek dla bezrobotnych to 1662 zł w ciągu pierwszych 90 dni pobierania oraz 1305,20 zł w kolejnych miesiącach. W praktyce oznacza to, że dodatek aktywizacyjny może sięgać:

831 zł w pierwszych trzech miesiącach,

652,60 zł po upływie 90 dni.

Jeżeli bezrobotny zostanie skierowany przez urząd pracy do zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i jego wynagrodzenie okaże się niższe od minimalnej pensji, dodatek ma charakter wyrównawczy – pokrywa różnicę do poziomu płacy minimalnej. Należy jednak pamiętać, że również w takim przypadku jego wysokość nie może przekroczyć połowy przysługującego zasiłku dla bezrobotnych.

Jakie są potrącenia od dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek aktywizacyjny jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Urząd pracy wypłacający świadczenie potrąca zaliczkę na podatek, stosując przy tym 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie osoba uprawniona otrzymuje kwotę „na rękę”, czyli niższą niż wskazana w decyzji suma brutto.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, które mają ustalone prawo do zasiłku i spełniają jeden z poniższych warunków:

same znalazły zatrudnienie i podjęły pracę,

zostały skierowane przez urząd pracy do pracy w niepełnym wymiarze godzin i otrzymują wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna.

Świadczenie to ma stanowić dodatkowe wsparcie finansowe dla osób wracających na rynek pracy, także wtedy, gdy ich dochody nie sięgają ustawowo określonego minimum.

Kto nie otrzyma dodatku aktywizacyjnego?

Nie każdy bezrobotny, który rozpocznie pracę, może liczyć na dodatek aktywizacyjny. Świadczenie nie przysługuje w sytuacji, gdy zatrudnienie zostało podjęte w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych albo na stanowisku utworzonym z dofinansowaniem z Funduszu Pracy.

Wykluczone są również osoby, które samodzielnie podejmą pracę u pracodawcy, u którego były zatrudnione tuż przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Prawo do dodatku nie przysługuje także w przypadku rozpoczęcia pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy, założenia własnej działalności gospodarczej czy podjęcia zatrudnienia po odbyciu stażu zorganizowanego przez urząd pracy.

Ograniczenia te mają zapewnić, że wsparcie trafia wyłącznie do osób, które faktycznie podejmują nowe zatrudnienie i nie korzystają jednocześnie z innych form publicznej pomocy ani nie wracają do poprzedniego miejsca pracy.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, trzeba złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania, w którym dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna. Dokumenty można przekazać osobiście w urzędzie albo drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl – w tym przypadku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Ważne Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od momentu podjęcia zatrudnienia. Dlatego warto złożyć dokumenty jak najszybciej, najlepiej w dniu rozpoczęcia pracy, by nie stracić części świadczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia (np. umowę o pracę lub umowę zlecenia) wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia,

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach – jeśli dane te nie wynikają bezpośrednio z treści umowy,

oświadczenie wskazujące, czy praca została podjęta z własnej inicjatywy, czy na podstawie skierowania z urzędu pracy.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej właściwego urzędu pracy albo otrzymać bezpośrednio w jego siedzibie.

Do wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:

kopię umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia,

zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje o wysokości wynagrodzenia,

ewentualne dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd pracy w celu weryfikacji zatrudnienia i kwoty pensji.

Wszystkie załączniki powinny być aktualne i rzetelnie odzwierciedlać rzeczywiste warunki zatrudnienia osoby ubiegającej się o świadczenie.

Osoby bezrobotne, które same znajdą pracę, mogą otrzymywać dodatek aktywizacyjny przez połowę czasu pozostałego do końca okresu uprawnienia do zasiłku. Przykładowo, jeśli w momencie podjęcia zatrudnienia do wyczerpania zasiłku zostały cztery miesiące, świadczenie będzie wypłacane przez dwa miesiące.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób zatrudnionych na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy – wtedy dodatek przysługuje przez cały pozostały okres pobierania zasiłku, zapewniając dłuższe wsparcie finansowe.

Warto pamiętać, że prawo do dodatku ustaje po zakończeniu pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy bezrobotny bez przerwy podejmie kolejne zatrudnienie – wówczas wypłata świadczenia może być kontynuowana na dotychczasowych zasadach.