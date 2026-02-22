Z Polski do Egiptu. To pierwsze takie rejsowe loty

Turecka linia Corendon Airlines, która weszła do Polski w 2023 roku, uruchamia kolejne połączenie. Tym razem tani przewoźnik poleci z dwóch polskich miast do egipskiego kurortu – Hurghady. Trasa jest niezwykle popularna wśród linii czarterowych działających na zlecenie biur podróży. W tym przypadku będzie to jedyne połączenie rejsowe z naszego kraju. LOT lata jedynie z Warszawy do Kairu, a WizzAir oraz Ryanair w ogóle nie oferują bezpośrednich przelotów do Egiptu.

Reklama

- Polska jest dziś dla nas strategicznym rynkiem rozwoju. Widzimy ogromny potencjał zarówno w segmencie turystycznym, jak i we współpracy długofalowej z partnerami biznesowymi oraz sportowymi. Uruchomienie połączeń do Hurghady z Warszawy i Katowic to kolejny krok w umacnianiu naszej obecności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Yildiray Karaer, CEO Corendon Airlines.

Reklama

Reklama

Do Hurghady z Warszawy i Katowic

Pierwsze loty zaplanowano na 1 listopada.

Rejsy do Hurghady z Warszawy będą odbywać się w środy i soboty, a loty powrotne z Hurghady do Warszawy również zaplanowano na środy i soboty.

Rejsy na trasie Hurghada-Katowice realizowane będą również w środy i soboty.

Przewoźnik będzie obsługiwał trasy Boeingiem 737-800 w konfiguracji mieszczącej 189 pasażerów. Sprzedaż biletów ruszy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Nowe kierunki tureckiej linii

W zeszłym roku Corendon Airlines zapowiedział, że do 2027 roku chce otworzyć w Polsce bazę operacyjną. Obecnie tania linia lata do Antalyi (Turcja) oraz do Heraklionu (Grecja). Obydwa kierunki realizowane są z Warszawy (lotnisko Chopina) i Katowic.

Przewoźnik zapowiedział, że zainteresowany jest rozbudową siatki połączeń z Polski. W grę wchodzą nowe kierunki turystyczne w Afryce Północnej oraz w regionie basenu Morza Śródziemnego.