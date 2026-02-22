Z Polski do Egiptu. To pierwsze takie rejsowe loty
Turecka linia Corendon Airlines, która weszła do Polski w 2023 roku, uruchamia kolejne połączenie. Tym razem tani przewoźnik poleci z dwóch polskich miast do egipskiego kurortu – Hurghady. Trasa jest niezwykle popularna wśród linii czarterowych działających na zlecenie biur podróży. W tym przypadku będzie to jedyne połączenie rejsowe z naszego kraju. LOT lata jedynie z Warszawy do Kairu, a WizzAir oraz Ryanair w ogóle nie oferują bezpośrednich przelotów do Egiptu.
- Polska jest dziś dla nas strategicznym rynkiem rozwoju. Widzimy ogromny potencjał zarówno w segmencie turystycznym, jak i we współpracy długofalowej z partnerami biznesowymi oraz sportowymi. Uruchomienie połączeń do Hurghady z Warszawy i Katowic to kolejny krok w umacnianiu naszej obecności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Yildiray Karaer, CEO Corendon Airlines.
Do Hurghady z Warszawy i Katowic
Pierwsze loty zaplanowano na 1 listopada.
- Rejsy do Hurghady z Warszawy będą odbywać się w środy i soboty, a loty powrotne z Hurghady do Warszawy również zaplanowano na środy i soboty.
- Rejsy na trasie Hurghada-Katowice realizowane będą również w środy i soboty.
Przewoźnik będzie obsługiwał trasy Boeingiem 737-800 w konfiguracji mieszczącej 189 pasażerów. Sprzedaż biletów ruszy w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Nowe kierunki tureckiej linii
W zeszłym roku Corendon Airlines zapowiedział, że do 2027 roku chce otworzyć w Polsce bazę operacyjną. Obecnie tania linia lata do Antalyi (Turcja) oraz do Heraklionu (Grecja). Obydwa kierunki realizowane są z Warszawy (lotnisko Chopina) i Katowic.
Przewoźnik zapowiedział, że zainteresowany jest rozbudową siatki połączeń z Polski. W grę wchodzą nowe kierunki turystyczne w Afryce Północnej oraz w regionie basenu Morza Śródziemnego.
- Konsekwentnie rozwijamy ofertę z polskich lotnisk, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na sprawdzone, atrakcyjne kierunki wypoczynkowe. Hurghada to naturalne uzupełnienie naszej siatki połączeń i kolejny krok w budowaniu silnej pozycji Corendon Airlines w Polsce - podkreśla Halina Strzyżewska, Country Sales Manager.