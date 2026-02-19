To już kolejny kontrakt polskiej zbrojeniówki w tym regionie. Wcześniej zrealizowano dostawy karabinków MSBS Grot wraz z nowoczesnymi celownikami DCM-1 i LDK-4 do Rwandy, gdzie broń trafiła do sił specjalnych. Niewykluczone, że to właśnie Rwanda jest odbiorcą nowej partii sprzętu, choć PGZ oficjalnie nie potwierdza tej informacji.

Broń z Polski podbija świat. PGZ z nowym kontraktem w Afryce

Nowy kontrakt wpisuje się w szerszy trend wzrostu zainteresowania rynkiem afrykańskim przez producentów uzbrojenia z Europy i Azji. Państwa Afryki modernizują swoje siły zbrojne, poszukując sprzętu relatywnie nowoczesnego, kompatybilnego ze standardami NATO, a jednocześnie bardziej dostępnego cenowo niż produkty największych zachodnich koncernów. Dla PGZ to szansa na dywersyfikację kierunków eksportowych oraz uniezależnienie się od jednego obszaru geograficznego.

"Zawarty przez PGZ kontrakt eksportowy potwierdza rosnące zaufanie rynków do sprawdzonych w realnych warunkach operacyjnych, dojrzałych rozwiązań, a są to atuty liczące się bardziej niż deklaracje katalogowe. Afrykański Klient poszukiwał niezawodności, prostoty oraz wysokiej skuteczność sprzętu – to cechy, które od lat definiują systemy uzbrojenia powstające w Zakładach Mechanicznych "Tarnów" S.A." – powiedział Marcin Idzik, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. odpowiedzialny za działania sprzedażowe w Grupie PGZ.

Broń z Polski trafi do Afryki. Co sprzedaje nasza zbrojeniówka?

Lekki moździerz piechoty LMC kalibru 60,7 mm, objęty umową, oferuje zasięg do około 1300 metrów. Jego wyróżnikiem jest wbudowany, programowalny celownik cyfrowy umożliwiający szybkie określenie parametrów strzelania oraz wykorzystanie amunicji kalibru 60 mm, w tym zgodnej z normą STANAG 4425 ed.2. Rozwiązanie to zwiększa precyzję ognia i skraca czas przygotowania do strzału, co ma istotne znaczenie w działaniach prowadzonych przez lekką piechotę.

Karabin wyborowy Alex-338 w kalibrze .338 Lapua Magnum przeznaczony jest do precyzyjnego rażenia celów osobowych na dystansie do 2000 metrów oraz celów lekko opancerzonych do 1000 metrów. Konstrukcja o masie około sześciu kilogramów została wyposażona w hamulec wylotowy redukujący odrzut o blisko 60 procent, co poprawia kontrolę broni i komfort pracy strzelca podczas długotrwałych działań.

Uzupełnieniem zestawu jest wielkokalibrowy karabin wyborowy WKW-50 kalibru 12,7×99 mm NATO, zdolny do niszczenia sprzętu technicznego, w tym lekko opancerzonych pojazdów czy infrastruktury radarowej, na dystansie do 2000 metrów. Dzięki wysokiej energii kinetycznej amunicji broń może być również wykorzystywana do zwalczania nisko lecących celów.