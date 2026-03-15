We wpisie na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazało, że organizowano i konwojowano grupy Polaków powracających lotami powrotnymi z ZEA i Kataru na lotniska w Rijadzie i Muskacie. Pomoc otrzymali także obywatele Unii Europejskiej i państw partnerskich. Podkreślono, że w sumie odbyło się 75 lotów, w tym 10 specjalnych.

MSZ koordynowało powroty Polaków z regionu

„Prowadziliśmy też liczne interwencje u władz miejscowych, aby ułatwić przekraczanie granic, obsługę lotniskową oraz uzyskanie zgód na przeloty i lądowania samolotów” - dodano.

Przypomniano, że placówki MSZ na Bliskim Wschodzie od pierwszych dni konfliktu pracowały w trybie kryzysowym.

Konflikt na Bliskim Wschodzie sparaliżował ruch lotniczyiran 2026

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie, m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu. (PAP)

zzp/ bar/