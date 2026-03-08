W związku sytuacją wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła, że w przestrzeni powietrznej Iranu oraz państw sąsiednich, gdzie znajdują się amerykańskie bazy wojskowe, występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego. W związku z tym operatorom lotniczym zalecono powstrzymanie się od wykonywania lotów nad tym obszarem.

W niedzielę rano na platformie X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że zrealizowano 38 lotów, a 7028 pasażerów wróciło do kraju.

Komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ

Jak poinformowało w sobotę wieczorem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, o godzinie 20:16 wylądował pierwszy z dwóch wojskowych samolotów powracających z Rijadu. W komunikacie opublikowanym na platformie X dodano, że osoby, które wymagają specjalistycznej pomocy medycznej zostaną przetransportowane do wskazanych szpitali, gdzie otrzymają pomoc.

Międzyresortowe spotkanie zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w niedzielę rano, że aktualnie trwa kolejne międzyresortowe spotkanie zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Niezmiennie na agendzie - bezpieczeństwo naszych rodaków - napisano w komunikacie na platformie X.

Wojsko włączone do ewakuacji

Prezydent RP Karol Nawrocki na wniosek premiera Donalda Tuska podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód do działań ewakuacyjnych wobec polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Mechanizm ochrony ludności w celu zorganizowania wspólnych ewakuacji obywateli z Bliskiego Wschodu

Polska należy do 18 państw Unii Europejskiej, które uruchomiły mechanizm ochrony ludności w celu organizacji wspólnych ewakuacji z Bliskiego Wschodu. W operacji uczestniczą także: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Francja, Włochy, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Holandia, Łotwa, Litwa, Estonia, Portugalia oraz Malta.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w ubiegłą sobotę, 28 lutego 2026 r., zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odpowiedzi rozpoczął ataki m.in. na amerykańskie bazy w regionie, co doprowadziło do odwołania wielu połączeń lotniczych przez linie operujące na Bliskim Wschodzie.