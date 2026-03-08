W ubiegłym roku kobiety założyły blisko 40 proc. wszystkich jednoosobowych działalności gospodarczych - poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). 87 proc. Kobiety założyły w sumie 102,8 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło 39 proc. wszystkich nowo powstałych JDG w Polsce – wynika z danych CEIDG.

Polki dominują w nowych działalnościach

Z tej liczby 87 proc. JDG zarejestrowały Polki, podczas gdy 13 proc. powstało z inicjatywy cudzoziemek. 6 na 10 nowych JDG założonych przez Polki w ub.r. koncentrowało się na działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, handlu, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej i pozostałej działalności usługowej - podał Instytyt.

Cudzoziemki częściej wybierają usługi

Z kolei większość JDG zarejestrowanych przez cudzoziemki (61 proc.) działało w 2025 r. w czterech sekcjach: pozostałej działalności usługowej, handlu, usługach administrowania, działalności wspierającej oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Jak podał PIE, cudzoziemki najczęściej zakładały JDG w pozostałej działalności usługowej (27 proc.), podczas gdy w przypadku Polek było to 14 proc. Częściej niż Polki prowadziły też działalność w usługach związanych z telekomunikacją i programowaniem komputerowym i w usługach administrowania. Częściej zajmowały się też działalnością wspierającą oraz zakwaterowaniem i gastronomią.

Polki częściej w medycynie i sektorach wymagających kwalifikacji

Natomiast udział JDG Polek w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej wyniósł w minionym roku 16 proc., podczas gdy w przypadku cudzoziemek było to 5 proc. Polki częściej zakładały JDG także w sektorze działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, w finansach i ubezpieczeniach oraz w handlu.

Podobny udział w strukturze zakładanych działalności, zarówno wśród Polek, jak i cudzoziemek występował m.in. w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie.

Bariery systemowe dla migrantek

Zdaniem PIE, cudzoziemki częściej zakładały działalność w sektorach o niskich barierach wejścia. Z kolei Polki częściej otwierały JDG w branżach wymagających nostryfikacji dyplomów lub licencji zawodowych.

„Różnice te mają charakter systemowy: migrantki napotykają bariery instytucjonalne (np. uznawanie kwalifikacji, ograniczony dostęp do zasobów kapitałowych), które kierują je do sektorów o niższych barierach wejścia i bardziej elastycznych regulacjach” - ocenili analitycy Instytutu.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje, dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.