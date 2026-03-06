Chociaż ukraińscy politycy otwarcie podkreślają znaczenie zachodnich dostaw broni dla obrony kraju, skutki przerw w ich realizacji rzadko są ujawniane opinii publicznej. Jak ustaliła agencja Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, przez niemal miesiąc ukraińscy piloci F–16 mierzyli się z problemem braku pocisków AIM–9.

Ukraińskie myśliwce F-16 przez tygodnie były pozbawione rakiet

Zagraniczni partnerzy przekazali wówczas Ukrainie, że nie dysponują zapasami, którymi mogliby się podzielić. Nie udało się ustalić, czy chodziło o Stany Zjednoczone, czy europejskie kraje. W efekcie ukraińscy piloci zmuszeni byli do improwizacji – informuje "Reuters".

Część ataków przeprowadzano przy użyciu działek obrotowych, a pociski, które nie wystrzeliły podczas wcześniejszych misji, były ponownie wykorzystywane. Jak przyznało jedno z anonimowych źródeł, takie metody w niektórych przypadkach przynosiły skutek, jednak nie mogły zastąpić pełnej amunicji, zwłaszcza podczas nocnych ataków Rosjan.

Dostawy rakiet do ukraińskich F–16 dotarły w ostatnich chwili

Kryzys udało się zażegnać dopiero w grudniu, kiedy jeden z partnerów dostarczył Ukrainie partię pocisków AIM–9. Informatorzy agencji odmówili ujawnienia nazwy kraju lub krajów, powołując się na tajemnicę wojskową. Dostawy dotarły w ostatniej chwili, tuż przed nasileniem rosyjskich ataków, które szczególnie dotkliwie uderzały w kluczową infrastrukturę energetyczną.

"Setki tysięcy Ukraińców przetrwało najsurowszą zimę bez ogrzewania, prądu i bieżącej wody na skutek nasilonych ataków Rosji na sieć energetyczną, których Ukraina nie była w stanie w pełni odeprzeć" – donosi "Reuters".

F–16 strażnikami nieba nad Ukrainą. Liczby mówią wszystko

Przy okazji ujawniono, że F–16 przechwyciły już ponad 2 tys. rosyjskich dronów i rakiet, co podkreśla ich kluczową rolę w obronie ukraińskiego nieba. Jedno ze źródeł Reutera poinformowało również, że w siłach powietrznych naszego sąsiada lata już kilkadziesiąt tych maszyn, nie podając jednak dokładnej liczby.

Przypomnijmy, że Ukraina otrzymała pierwszą partię F-16 latem 2024 roku. Doniesienia medialne wskazywały, że ukraińskie siły zbrojne otrzymały sześć samolotów. Pod koniec grudnia i na początku lutego 2025 roku władze Ukrainy ogłosiły nowe partie myśliwców.