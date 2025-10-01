Demografia i inteligentna polityka migracyjna

Zdaniem dr. Piotra Maszczyka, kierownika Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego SGH, aby znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo niebezpiecznego scenariusza, w którym kraje Europy Środkowo-Wschodniej zamiast doganiać Zachód pod względem zamożności (konwergencja), zaczynają się od niego oddalać (dywergencja), należy skupić się na dwóch kluczowych filarach. Pierwszym wyzwaniem jest demografia. Niskiej liczby urodzeń w Polsce nie da się w krótkim czasie radykalnie zwiększyć. Antidotum mogłaby być inteligentna i racjonalna polityka migracyjna. "Powinniśmy pilnie wdrożyć rozwiązania sprawdzone w innych państwach, takie jak loteria wizowa na wzór modeli amerykańskiego czy australijskiego. Chodzi o to, by przyciągać do Polski wykwalifikowanych imigrantów z umiejętnościami niezbędnymi dla rozwoju naszej gospodarki" – stwierdził dr Maszczyk.

Agresywna polityka innowacyjna i nakłady na B+R

Drugim elementem jest agresywna polityka innowacyjna, polegająca na drastycznym zwiększeniu nakładów na badania i rozwój. Nie może to być jedynie wysiłek sektora publicznego; kluczowe jest mocne wsparcie i zwiększenie wydatków na innowacje po stronie przedsiębiorstw. To sektor prywatny powinien generować więcej przełomowych rozwiązań.