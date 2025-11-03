Fundusz - początki

Fundusz kierowany przez Krzysztofa Górkę powstał jako DFR Inwestycyjny, fundusz venture capital. Był to bezprecedensowy projekt w skali kraju. – Idea zrodziła się w 2017 roku. Ówczesne władze województwa podjęły decyzję, by stworzyć pierwszy tego typu fundusz, który będzie inwestował w firmy z sektora MŚP, przede wszystkim w spółki technologiczne. Celem było zasypanie luki kapitałowej, która wtedy była poważnym problemem – wyjaśnia Krzysztof Górka.

Jak tłumaczy, wiele dolnośląskich firmy nie miało zdolności, by otrzymać dofinansowania bankowe, a same dotacje nie wystarczały, by zaspokoić ich zapotrzebowanie na kapitał. Od 2018 roku fundusz zainwestował w dziewięć firm. Po pięciu latach miał w swoim portfelu spółki plasujące się w europejskiej czołówce w swoich branżach, ich łączne zatrudnienie sięgnęło około 300 osób. W 2024 roku podjęta została decyzja o kontynuacji przedsięwzięcia.

Kapitał i innowacje

Krzysztof Górka podkreśla, że firmy z Dolnego Śląska mają dobry start choćby z racji korzystnego położenia geograficznego. – Jednak naszym największym bogactwem jest zasób ludzki i potencjał intelektualny młodych przedsiębiorców, którzy bez kompleksów tworzą i skutecznie rozwijają firmy technologiczne o zasięgu międzynarodowym. Nasze inwestycje są tego koronnym dowodem – zauważa.

Jak łączy się kapitał z innowacyjnością i rozwojem? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

MP