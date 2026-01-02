Nowoczesne skanery na polskich lotniskach

Warszawskie Lotnisko Chopina planuje wielką rewolucję w systemie kontroli bezpieczeństwa. Przed sezonem letnim 2026 rozpocznie się instalacja nowoczesnych skanerów bagażu podręcznego. Urządzenia te nie tylko skrócą kolejki, ale przede wszystkim zniosą obowiązujący od lat limit 100 ml płynów w bagażu podręcznym!

Chcemy, by proces instalacji rozpoczął się jak najszybciej, zaraz po zakończeniu sezonu Lato 2025 - informuje Anna Dermont, rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina.

Modernizacja obejmie 15 linii kontroli bezpieczeństwa.

Płyny i elektronika? Już nie musisz ich wyciągać

Nowa generacja skanerów, tzw. C3, wykorzystuje technologię tomografii komputerowej (CT), tworząc szczegółowe obrazy 3D bagażu. Dzięki temu możliwe będzie wykrywanie niebezpiecznych materiałów bez potrzeby wyjmowania elektroniki czy płynów z walizki. Co więcej - pasażerowie będą mogli zabierać ze sobą napoje, kosmetyki czy inne płynne produkty w opakowaniach większych niż 100 ml, bez łamania przepisów.

Gdzie jeszcze zniesiono limity na płyny?

Zgodnie z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej, limit 100 ml nie obowiązuje już na tych lotniskach w Unii Europejskiej, które zainstalowały odpowiednie skanery C3. W całej UE działa już 700 takich urządzeń w 21 krajach członkowskich.

W Polsce skanery te funkcjonują już w Lublinie i Poznaniu. Teraz czas na Warszawę, Kraków, Rzeszów (Jasionka), a w dalszej kolejności Zieloną Górę i Radom.

Nowe unijne przepisy - zielone światło z Brukseli

Nowe unijne przepisy oficjalnie pozwalają lotniskom na zniesienie dotychczasowych ograniczeń dotyczących płynów i elektroniki - pod warunkiem stosowania skanerów C3. Choć wcześniej Komisja Europejska zablokowała ich stosowanie z powodu kwestii technicznych, teraz dała zielone światło dla ich wdrożenia.

To oznacza, że coraz więcej lotnisk w Europie - w tym w Polsce, uwolni pasażerów od żmudnych procedur i ograniczeń.

Limit płynów w bagażu podręcznym w samolocie zniesiony - szybciej, wygodniej, bez stresu

Nowe skanery to nie tylko więcej płynów w walizce, ale też szybsza odprawa. Krótsze kolejki, mniej stresu i więcej miejsca na to, co naprawdę potrzebujesz zabrać w podróż. Jeśli więc planujesz lot z Lublina czy Poznania, możesz zacząć pakować kosmetyki bez nerwowego przelewania ich do miniaturowych buteleczek. A już wkrótce zrobisz to samo na kolejnych polskich lotniskach.