Wkrótce rozpoczną się wypłaty 13. emerytury, uprawnieni to dodatkowe roczne świadczenie dostaną w kwietniu (w maju przelewy trzynastych emerytur trafią do osób pobierających świadczenia przedemerytalne). Nie każdy wie, że kwotę netto, czyli tę wypłacaną osobie uprawnionej do świadczenia można podwyższyć. Jak to zrobić?

13. emerytura w 2026 roku - kwota brutto i netto

Trzynasta emerytura stanowi równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W przeciwieństwie do 14. emerytury, kwota brutto trzynastej emerytury jest taka sama dla wszystkich. W 2026 roku wraz z waloryzacją wzrosła o niemal 100 zł i wynosi dokładnie 1978,49 zł. Na konta uprawnionych trafi jednak kwota netto: będzie to około 1630 zł. Choć kwota brutto 13. emerytury jest taka sama i nie zależy od wysokości otrzymywanych świadczeń, to, ile ZUS wypłaci „na rękę” już tak.

Standardowo z trzynastej emerytury potrąca się dwie należności:

składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru, czyli kwoty brutto świadczenia),

zaliczkę na podatek dochodowy (standardowo jest to 12%).

Osoby, które otrzymują emeryturę w kwocie brutto niższej niż 2500 zł (rocznie 30 tysięcy złotych brutto) mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego. Jednak standardowo z dodatkowych świadczeń rocznych, takich jak trzynastka i czternastka, bez złożenia odpowiedniego wniosku w ZUS, zaliczka na podatek zostanie potrącona, przez co kwota netto będzie mniejsza. Nadpłatę tę będzie można odzyskać dopiero składając rozliczenie roczne.

Jak podnieść kwotę netto 13. emerytury? Wniosek do ZUS

Co zrobić, żeby nie czekać na wzrost nadpłaty wysyłany przez urząd skarbowy dopiero wiosną kolejnego roku? Złożenie wniosku w ZUS o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł może być opłacalne dla osób o niskich dochodach, którym nawet wypłata dodatkowej 13. emerytury (czy 14. emerytury) nie podniesie dochodów ponad ten limit. Dzięki temu trzynasta emerytura netto będzie wyższa nawet o ponad 200 zł.

ZUS z zasady pomniejsza zaliczki na podatek od wypłacanych świadczeń o 300 zł miesięcznie (1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Nie będzie tego robić, jeśli uprawniony do świadczeń złoży wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek bez ich pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wniosek składa się do ZUS na druku EPD-21. Trzeba jednak wiedzieć, że ZUS uwzględnia ten wniosek najpóźniej od następnego miesiąca.

Wniosku nie warto za to składać wtedy, gdy suma wszystkich dochodów przekracza 30 000 zł rocznie: przekroczenie w trakcie roku kwoty wolnej od podatku bez potrącania zaliczki na podatek dochodowy sprawi, że ZUS zacznie pobierać ze świadczenia zaliczkę na podatek w wysokości 12%, bez pomniejszania jej o 300 zł. Wypłacane kwoty comiesięcznych świadczeń (po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku) byłyby niższe niż wcześniej.