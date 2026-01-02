Ceny mieszkań w grudniu 2025

Wstępne dane BIG DATA RynekPierwotny.pl pokazały, że w grudniu 2025 r. – średnia cena metra kwadratowego wszystkich oferowanych lokali wzrosła w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Poznaniu. Z kolei w Krakowie, Wrocławiu oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie zmieniła.

Według danych portalu średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła w tym okresie aż o 3 proc., do blisko 17,5 tys. zł. „Tak silny wzrost – nie pierwszy w minionym roku – był efektem wprowadzenia przez deweloperów do sprzedaży bardzo drogich lokali (średnio po 23,9 tys. zł/m kw.)” - ocenili autorzy raportu.

Dodali, że z tego go samego powodu średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań wzrosła o 2 proc. w Poznaniu (do ponad 13,9 tys. zł/m kw.) oraz o 1 proc. w Warszawie (do blisko 18,4 tys. zł/m kw.) i w Łodzi (do blisko 11,5 tys. zł/m kw.).

Jak zaznaczono, w Poznaniu była to już trzecia z rzędu podwyżka. Portal poinformował, że w całym czwartym kwartale średnia cena metra kwadratowego zwiększyła się tam o 4 proc., podczas gdy w trzech poprzednich kwartałach łącznie tylko o 1 proc. Także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ściślej w Katowicach, na rynku pojawiły się stosunkowo drogie – jak na lokalne warunki – mieszkania. Eksperci zwrócili uwagę, że było ich jednak niewiele, dlatego, ich zdaniem, nie przełożyło się to na wzrost średniej ceny metra kwadratowego wszystkich lokali pozostających w ofercie (ok. 11,2 tys. zł/m kw.). „W Krakowie i we Wrocławiu w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku. W efekcie średnia cena metra kwadratowego mieszkań utrzymała tam poziom z listopada: w Krakowie – ok. 16,7 tys. zł, a we Wrocławiu – ok. 15,3 tys. zł” - wskazali.

Najbardziej stablnie w Łodzi i na Śląsku

Ze wstępnych rocznych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że „najbardziej stabilnymi cenowo” metropoliami w 2025 r. były Łódź oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, gdzie średnia cena metra kwadratowego w grudniu była „niemal taka sama” jak rok wcześniej. Na drugim stopniu podium uplasował się Kraków (+1 proc.), a na trzecim – ex aequo – Warszawa i Wrocław (+4 proc.).

Autorzy raportu dodali, że w Poznaniu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w ujęciu 12-miesięcznym wynosiła w grudniu 5 proc., natomiast w zamykającym stawkę Trójmieście – „aż” 10 proc. „O tej metropolii od dawna piszemy, że jest specyficzna ze względu na bliskość morza. Powstaje tam dużo bardzo drogich mieszkań przy Zatoce Gdańskiej i w Śródmieściu, co sprawiło, że wieloletni wicelider rankingu najdroższych metropolii w Polsce – Kraków – został w 2025 r. zepchnięty przez Trójmiasto na trzecie miejsce. Gdańsk zaczął deptać po piętach stolicy – skomentował ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Marek Wielgo.