„W ciągu ostatnich 24 godzin 26 statków - w tym tankowce, kontenerowce i inne jednostki handlowe - przepłynęło przez Cieśninę Ormuz” – napisała na platformie X marynarka wojenna IRGC. Dodano, że doszło do tego po „koordynacji i zapewnieniu bezpieczeństwa przez marynarkę wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej” - przekazał portal Times of Israel.

Z kolei Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało w oświadczeniu na X, że „do 20 maja siły amerykańskie skierowały na inne trasy 90 statków i unieruchomiły 4 z nich, aby zapewnić przestrzeganie blokady”.

Po rozpoczęciu, 28 lutego, amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu i faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez władze w Teheranie – szlaku, którym przed wybuchem konfliktu transportowano znaczną część ropy i gazu, a także nawozy i produkty petrochemiczne – doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw co przełożyło się na światową gospodarkę.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu. (PAP)