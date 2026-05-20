Forsal logo

Napięcie w cieśninie Ormuz. Iran i USA podają sprzeczne dane o ruchu statków

oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 16:35
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Irańskie Media: w ciągu ostatniej doby 26 statków przepłynęło przez cieśninę Ormuz/Shutterstock
Marynarka Wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformowała w środę, że w ciągu ostatnich 24 godzin 26 statków przepłynęło przez cieśninę Ormuz przy współpracy i koordynacji z Iranem – przekazała agencja Reutera.

„W ciągu ostatnich 24 godzin 26 statków - w tym tankowce, kontenerowce i inne jednostki handlowe - przepłynęło przez Cieśninę Ormuz” – napisała na platformie X marynarka wojenna IRGC. Dodano, że doszło do tego po „koordynacji i zapewnieniu bezpieczeństwa przez marynarkę wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej” - przekazał portal Times of Israel.

Z kolei Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało w oświadczeniu na X, że „do 20 maja siły amerykańskie skierowały na inne trasy 90 statków i unieruchomiły 4 z nich, aby zapewnić przestrzeganie blokady”.

Po rozpoczęciu, 28 lutego, amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu i faktyczne zamknięcie cieśniny Ormuz przez władze w Teheranie – szlaku, którym przed wybuchem konfliktu transportowano znaczną część ropy i gazu, a także nawozy i produkty petrochemiczne – doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw co przełożyło się na światową gospodarkę.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNapięcie w cieśninie Ormuz. Iran i USA podają sprzeczne dane o ruchu statków »
Tematy: USAcieśnina OrmuzIran
Powiązane
Przełom na Bliskim Wschodzie. Supertankowiec ominął cieśninę Ormuz
Przełom na Bliskim Wschodzie. Supertankowiec ominął cieśninę Ormuz
Cieśnina Ormuz znów miesza na rynku ropy. Globalne rynki reagują
Cieśnina Ormuz znów miesza na rynku ropy. Globalne rynki reagują
Nie tylko Ormuz. Oto kluczowe cieśniny świata, o których mało się mówi
Nie tylko Ormuz. Oto kluczowe cieśniny świata, o których mało się mówi
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj