Wieżowiec rośnie mimo wojny

Mimo pełzającej wojny na Bliskim Wschodzie w Dubaju praca wre. Azizi Developments, należące do afgańskiego potentata bankowego Mirwaisa Azizi, jednego z najbogatszych Arabów, buduje drugi najwyższy wieżowiec świata.

Burdż Azizi, czyli „wieża Azizi”, to najbardziej spektakularny projekt biznesmena pochodzącego spod Kabulu. Przejął go w 2018 roku, już w trakcie przygotowań do budowy. Wcześniej w tym miejscu planowano bardziej „tradycyjną” wieżę z biurami i mieszkaniami. W 2017 roku ówczesny deweloper wstrzymał prace, a projekt przejął Azizi.

Najwyższy dach świata

Po przejęciu projektu deweloper zdecydował o całkowitym przeprojektowaniu wieży. Do współpracy zaproszono lokalną pracownię AE7. Zaproponowała ona aż 725-metrową konstrukcję, która – w odróżnieniu od Burdż Chalifa – ma dość jednolitą bryłę. Przypomina „cienkie” wieże z Nowego Jorku.

Do połowy wysokości układ pięter jest powtarzalny. Następnie wieżowiec ma dwa uskoki – im wyżej, tym jest „chudszy”. Na szczycie zaproponowano iglicę. Co ciekawe, Burdż Azizi do dachu będzie wyższy niż pobliski Burdż Chalifa. W przypadku tamtego budynku od wysokości 621 metrów znajduje się pustka technologiczna, natomiast w Azizi planowany jest taras widokowy na wysokości 649 metrów.

Budowa wieżowca Burdż Azizi

Oznacza to, że iglica budynku będzie niższa niż ta w warszawskim wieżowcu Varso (60 metrów wobec 80 metrów w Varso). W niektórych klasyfikacjach podaje się ostateczną wysokość wieży do dachu. W takim zestawieniu Azizi nie będzie miał sobie równych na świecie.

Siedmiogwiazdkowy hotel i supermarket co 20 pięter

Jeżeli chodzi o funkcje, budynek można podzielić na trzy strefy. Pierwsza, w okolicach parteru, złożona będzie z centrum handlowego i muzeum poświęconego… budowie wieżowca, które nazwano Muzeum Designu i Społeczności. Powyżej znajdą się luksusowe apartamenty. Jak podaje inwestor, sprzedaż mieszkań już się rozpoczęła. Za najtańsze trzeba zapłacić ok. 5 mln zł.

Co ciekawe, co ok. 20 pięter przewidziano specjalną kondygnację rekreacyjną. Znajdą się tam baseny z sauną i łaźnią parową, siłownia, spa, sala gier z bilardem, szachami i ping-pongiem, centrum biznesowe, plac zabaw dla dzieci, kino, restauracja i kawiarnia oraz supermarket.

Na szczycie, od około setnego piętra (!), powstanie siedmiogwiazdkowy hotel. Ma być najbardziej prestiżowy na świecie, przy okazji bijąc wiele rekordów:

„W budynku znajdzie się najwyższe lobby hotelowe, najwyższy klub nocny, najwyższy taras widokowy, najwyższa restauracja i najwyższy pokój hotelowy na świecie. Zaprojektowanie i zbudowanie Burdż Azizi, wartego 6 miliardów dirhamów (ok. 6 mld zł), to nie lada wyczyn. Będzie to cud architektury, dodający prestiżu stale ewoluującej panoramie emiratu” – piszą architekci z AE7 na swojej stronie.

Deweloper tłumaczy, że hotel inspirowany jest siedmioma kulturami:

arabską,

chińską,

perską,

indyjską,

turecką,

francuską,

rosyjską.

Co dzieje się na budowie?

Kilka dni temu Azizi Developments pokazało aktualny stan prac. Dzień i noc trwają prace nad płytą fundamentową oraz kondygnacjami podziemnymi przyszłego wieżowca. Na filmie zamieszczonym przez dewelopera widać stalowe pręty, które będą utrzymywać wieżowiec. Niedawno zalano je 7 tys. metrów sześciennych betonu. Operacja wylewania trwała czterdzieści godzin bez przerwy.

– Jeden z najważniejszych kamieni milowych budowy Burj Azizi został ukończony na czas – przyznał Kang Sang, dyrektor Azizi Developments.

Pod ziemią znajdzie się kilka poziomów, które zajmie w pełni zautomatyzowany parking. W ten sposób uda się tam „wcisnąć” więcej samochodów. Dla pozostałych stworzono tuż obok drugi budynek.

W kwietniu inwestor podpisał umowę wartą 1,1 mld zł (!) na budowę konstrukcji stalowej. Firma Eversendai Corporation Berhad odpowiedzialna będzie za kluczowy etap budowy. Inwestor podaje, że prace budowlane powinny zakończyć się w 2028 roku, a otwarcie przewidziano na 2029 rok.

Ciekawostki: wysokość, windy, piętra