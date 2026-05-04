Ceny ropy naftowej 4 maja 2026 r.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI jest na NYMEX w Nowym Jorku po 102,44 USD - wyżej o 0,49 proc., po spadku wcześniej o ponad 1,5 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 108,60 USD za baryłkę, w górę o 0,40 proc., po stracie wcześniej 1,40 proc.

Cieśnina Ormuz w centrum uwagi

Inwestorzy oceniają doniesienia dotyczące cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej i gazu z Zatoki Perskiej.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz.

Prezydent USA nie wyjaśnił, w jaki sposób Stany Zjednoczone mają pomóc statkom przedostać się przez cieśninę.

"Projekt Wolność" dla 2 tys. statków i 20 tys. marynarzy

Zapowiedział natomiast, że "Projekt Wolność" rozpocznie się w poniedziałek i wskazał, że biorąc pod uwagę sytuację na tych statkach i kończące się im zasoby jest to "gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu".

Donald Trump zagroził jednak, że jeśli proces ten zostanie zakłócony, będzie zmuszony do forsownej odpowiedzi.

W Zatoce Perskiej pozostaje uwięzionych ok. 2 tys. statków z ponad 20 tys. osób na pokładach.

Teheran ostrzega

Tymczasem wysokiej rangi urzędnik irański ostrzegł, że Teheran uzna każdą "ingerencję USA" w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu.

"Jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni" - napisał Ebrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie, na platformie X.

Trafiony tankowiec

W poniedziałek jednak tankowiec został trafiony przez "nieznane pociski" u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich - poinformowała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO.

Do incydentu doszło po ogłoszeniu przez prezydenta USA operacji eskortowania statków tym szlakiem wodnym.

"+Zmęczenie+ rynków Trumpem jest coraz większe i nie sądzę, aby rynek traktował jego słowa poważnie" - powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Czas ucieka a zapasy surowca topnieją

Tymczasem analitycy zwracają uwagę na coraz większe straty w dostawach ropy z Bliskiego Wschodu.

"Straty w dostawach rosną z każdym dniem, gdy cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta" - piszą w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.

"Nastąpił znaczny spadek zapasów, czego rynek nie jest w stanie na razie łatwo zauważyć" - dodają.

"Jednak nieuchronnie nastąpi +rozliczenie+ w postaci wyższych cen ropy lub niedoborów produktów naftowych" - ostrzegają.