I znowu nakręca się inflacyjna spirala, która nie tylko demoluje domowy budżet. Pieniądze szybko tracą na wartości. Ci, którzy mają oszczędności w złotówkach zamieniają je na twardą walutę albo na sztabki złota, ale ostatnio mamy nowy hit. Wraca boom na obligacje oszczędnościowe?

Zwykły Kowalski lokuje oszczędności w obligacje

To papiery wartościowe, sprzedawane w imieniu skarbu państwa przez ministra finansów. Poprzez sprzedaż, od tych którzy obligacje kupują, minister pożycza określoną sumę pieniędzy. Jest zobowiązany do zwrócenia tej kwoty wraz z odsetkami, czyli do wykupienia obligacji, w określonym czasie. Skarb państwa gwarantuje swoim majątkiem ich wykupienie i wypłacenie odsetek. To właśnie dlatego obligacje skarbowe są uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

Rekordowa sprzedaż obligacji

Ale czegoś takiego dawno nie było. Absolutny rekord padł w lipcu ubiegłego roku. Łączna wartość sprzedanych obligacji wyniosła wówczas 8,2 mld złotych. W całym 2025 roku było to 74,9 mld zł, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii.

Niedawno resort finansów przedstawił wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w styczniu. W pierwszym miesiącu 2026 roku sprzedano obligacje o łącznej wartości 5,76 mld zł.

Jakie obligacje Polacy wybierają najczęściej

W pierwszej kolejności były wybierane jednoroczne obligacje, o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, które stanowiły 34 proc. sprzedaży styczniowej ogółem – poinformował Jurand Drop, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów. Wysokim zainteresowaniem cieszyły się również obligacje trzyletnie o oprocentowaniu stałym TOS, których udział w sprzedaży wyniósł 29 proc.

Popularne są także obligacje długoterminowe

Trzecie miejsce na liście tych najchętniej kupowanych zajęły obligacje dziesięcioletnie. Sprzedano ich za 886,4 mln zł. Nie brak było i takich, którzy postawili na obligacje czteroletnie. Sprzedano ich za 587,7 mln zł.

Szczegółowe dane sprzedaży według rodzaju obligacji

Obligacje dla beneficjentów programu 800 plus

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji „Rodzina 800 plus" przeznaczono w styczniu około 109 mln zł, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Ten rodzaj obligacji to oferta wyłącznie dla tych, którzy otrzymują świadczenie w ramach programu Rodzina 800 plus i chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Obligacje można nabywać do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.