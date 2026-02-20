Kto po Kaczyńskim?

„Fakt” ocenił, że nie widać jednego, konkretnego następcy Kaczyńskiego, ale spośród ewentualnych kandydatów jeden wysuwa się przed innych.

W odpowiedzi na pytanie „Kto powinien zastąpić prezesa PiS”, największa grupa badanych wskazała byłego premiera Mateusza Morawieckiego (29 proc.). Za nim znalazł się były minister edukacji Przemysław Czarnek (11 proc.). Kolejne miejsce zajęli były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki oraz były kandydat na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński - za każdym z nich opowiedziało się 5 proc. respondentów. Dalej uplasowali się: była premier Beata Szydło oraz były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z wynikami na poziomie 1 proc.

1/4 ankietowanych nie ma kandydata

Prawie jedna piąta (18 proc.) ankietowanych wolałaby widzieć w roli szefa PiS kogoś spoza tej grupy. Z kolei 24 proc. ankietowanych odpowiedziało: „Nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż IBRiS wykonano od 14 do 16 lutego na próbie 1 tys. osób za pomocą badania zrealizowanego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).