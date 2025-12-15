W badaniu, którego wyniki opublikowano w poniedziałek w "SE",zadano pytanie, który rząd w ostatnich latach lepiej radził sobie w sytuacjach kryzysowych w Polsce, np. takich jak akty dywersji.

Zdaniem 35 proc. badanych obecny rząd koalicji KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL lepiej radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak akty dywersji. Zdaniem 27 proc. - lepiej radził sobie rząd Zjednoczonej Prawicy. 31 proc. oceniło, że oba radziły sobie tak samo źle. 7 proc. badanych uważa, że oba radziły sobie tak samo dobrze.

Zdaniem cytowanego przez "SE" politologa Sergiusza Trzeciaka, odpowiedzi pokrywają się z preferencjami politycznymi społeczeństwa.

Badanie przeprowadził na zlecenie „Super Expressu” Instytut Badań Pollster 6 i 7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.