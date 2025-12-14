Końca wojny w Ukrainie nie widać

„Donald Trump zapowiadał, że gdy zostanie prezydentem, zakończy wojnę rosyjsko‑ukraińską w 24 godziny. Przypominamy, że został zaprzysiężony 20 stycznia 2025 r., a końca wojny nie widać” - pisze w niedzielę „Super Express”.

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zadano pytanie: czy wierzysz, że wojna na Ukrainie zakończy się do końca 2025 r.?

Na tak zadane pytanie 96 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, tylko 4 proc. wierzy w taką ewentualność.

Badanie wykonano w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. Niedziela jest 1390. dniem pełnowymiarowej wojny.