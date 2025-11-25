Porozumienie Ukraina-USA

„Doceniamy produktywne i konstruktywne spotkania w Genewie między delegacjami ukraińską i amerykańską, a także niezmienne wysiłki prezydenta Trumpa, ukierunkowane na zakończenie wojny. Nasze delegacje osiągnęły wspólne zrozumienie co do kluczowych warunków porozumienia omawianych w Genewie. Teraz liczymy na wsparcie naszych europejskich partnerów w kolejnych krokach” - napisał Umierow na platformie X.

Reklama

Wizyta prezydenta Ukrainy w USA

Polityk, który uczestniczył w rozmowach w Genewie, podkreślił, że teraz oczekiwana jest wizyta prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych.

„Oczekujemy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w USA w najbliższym możliwym terminie w listopadzie, aby sfinalizować ostatnie etapy i osiągnąć porozumienie z prezydentem Trumpem” – wyjaśnił Umierow.

28-punktowy plan USA ws. pokoju w Ukrainie

Administracja Trumpa przedstawiła w ubiegłym tygodniu Zełenskiemu plan pokojowy liczący 28 punktów i naciskała na niego, by zaakceptował go najpóźniej do czwartku.

Plan został odebrany jako idący na rękę Rosji, choć amerykańscy urzędnicy zastrzegają, że może on jeszcze podlegać zmianom. Europejscy liderzy odpowiedzieli w niedzielę na amerykański plan, przedstawiając swoją wersję projektu. Propozycja wprowadza pewne modyfikacje wobec amerykańskiej propozycji m.in. w sprawie ograniczenia liczebności ukraińskiej armii i zakłada gwarancje podobne do tych z art. 5 NATO.

Z Kijowa Jarosław Junko