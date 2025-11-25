Realizm w stosunkach międzynarodowych – brak oczekiwań wobec Kremla
W poniedziałkowej rozmowie z lizbońską telewizją SIC dyplomata radzi kierować się realizmem i nie liczyć, że Kreml zdecyduje się opuścić obszary zajęte po rozpoczętej w 2022 r. inwazji na Ukrainę.
Cruz zarzucił Zachodowi kierowanie się błędną zasadą dążenia do osiągnięcia „pokoju sprawiedliwego i trwałego”.
Ocena przyszłości negocjacji pokojowych
Zdaniem portugalskiego dyplomaty nierealne jest oczekiwanie od Kremla na „sprawiedliwe traktowanie słabszego”, jakim jest napadnięta przez Rosjan Ukraina. Dodał, że nie należy również oczekiwać, że w przyszłości Moskwa nie spróbuje ponownie zaatakować swojego zachodniego sąsiada.
W ocenie Cruza pomimo pojawiających się stale informacji o możliwym szybkim wypracowaniu porozumienia pokojowego nie należy spodziewać się, że dojdzie do tego niebawem.
Bezpieczeństwo krajów sąsiadujących z Ukrainą
Były ambasador Portugalii przy NATO wskazał, że choć UE popiera wejście Kijowa do Unii, to w pierwszej kolejności powinna ona dbać o zapewnienie bezpieczeństwa swoim sąsiadującym z Ukrainą krajom członkowskim, takim jak Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia.
Wyraził przekonanie, że dla władz UE Ukraina pozostanie sojusznikiem i ważnym partnerem, ale będzie ona traktowana niczym strefa buforowa dla Zachodu w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
Wspólna polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy
Martins da Cruz zaznaczył, że pomimo spodziewanego udziału w negocjacjach pokojowych kilku państw UE nie należy przeceniać roli Europy Zachodniej.
„Ostateczne decyzje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie i umowy pokojowej zostaną podjęte tylko przez Rosję i USA” - podsumował Antonio Martins da Cruz.
Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)