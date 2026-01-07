Prognozy cenowe na 2026 rok według analityków sektora rolnego

Specjaliści z zespołu Food & Agro Banku BNP Paribas przewidują, że nadchodzące miesiące 2026 roku przyniosą wyraźne osłabienie dynamiki wzrostu cen, a w wybranych kategoriach produktów spożywczych konsumenci odczują realne obniżki. Jak zauważają autorzy raportu przywoływanego przez serwis strefaagro.pl, sytuacja na rynku żywności jest efektem skomplikowanej sieci powiązań globalnych. Ostateczne koszty zakupów będą zatem wypadkową sytuacji politycznej na świecie, warunków atmosferycznych oraz aktualnych stawek za energię.

Wpływ sytuacji geopolitycznej i zmian klimatycznych na rynek żywności

Weronika Szymańska-Wrzos, pełniąca funkcję starszej analityczki w BNP Paribas, zwraca uwagę, że największą niewiadomą dla stabilności cen pozostają kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz gwałtowne zjawiska pogodowe. Kontynuacja działań wojennych na Ukrainie oraz kierunki polityki handlowej obrane przez Stany Zjednoczone wciąż mogą negatywnie wpływać na płynność globalnych dostaw. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są coraz częstsze w Europie fale upałów i susze, które potrafią w krótkim czasie doprowadzić do gwałtownego wzrostu kosztów pozyskania surowców rolnych.

Przewidywane obniżki cen nabiału i produktów mlecznych w 2026 roku

W opinii ekspertów rok 2026 będzie sprzyjał osobom regularnie kupującym nabiał oraz jaja. Analizy wskazują na postępujący spadek stawek za przetwory mleczne, co widać już w danych dotyczących cen masła czy mleka w opakowaniach detalicznych. Tendencja zniżkowa w tym segmencie jest napędzana przede wszystkim przez zwiększoną dostępność surowca na terenie Unii Europejskiej oraz prognozowany wzrost wydajności produkcji mleczarskiej w takich krajach jak Stany Zjednoczone czy Nowa Zelandia.

Prognozy dla rynku mięsa oraz ryzyko związane z hodowlą

Sytuacja w sektorze mięsnym, a konkretnie na rynku wieprzowiny, wydaje się znacznie bardziej złożona. Choć początek roku może charakteryzować się relatywnie niskimi cenami, to w kolejnych miesiącach należy spodziewać się ich odbicia. Według szacunków dr Magdaleny Kowalewskiej, średnie ceny wieprzowiny w całym 2026 roku mogą wzrosnąć o kilka procent w stosunku do roku ubiegłego. Kluczowym zagrożeniem dla tego scenariusza pozostaje sytuacja epidemiologiczna, zwłaszcza ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa ASF w krajach będących dużymi producentami, takich jak Hiszpania.

Ceny warzyw i owoców krajowych oraz stawki za produkty importowane

Najwięcej optymizmu budzą prognozy dotyczące rynku roślinnego. Dzięki korzystnym zbiorom i dużej dostępności towaru, polscy konsumenci mogą spodziewać się znaczących obniżek cen rodzimych jabłek oraz większości popularnych warzyw, szczególnie w pierwszej części roku. Odmienna sytuacja czeka nas jednak w alejkach z produktami egzotycznymi. Ze względu na mniej obfite plony w regionach śródziemnomorskich, miłośnicy cytrusów i innych owoców importowanych muszą przygotować się na zauważalne podwyżki cen w sklepach.