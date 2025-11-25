Kreml deklaruje otwartość

- Pozostajemy w pełni otwartymi dla procesu negocjacyjnego. Jesteśmy zainteresowani, aby osiągnąć nasze cele środkami polityczno-dyplomatycznymi – powiedział Pieskow w rozmowie z dziennikarzami, cytowany przez agencję Reuters. Dodał, że projekt Trumpa został pozytywnie oceniony także przez przywódcę Rosji Władimira Putina.

Rzecznik Kremla stwierdził zarazem, że bezpośrednie rozmowy w Stambule zostały przerwane przez Kijów. – Ale teraz sytuacja rozwija się nieco inaczej. Rozmowy trwają między Ukraińcami i Amerykanami (…), zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać – stwierdził Pieskow.

Gwarancje bezpieczeństwa i system bezpieczeństwa w Europie

Ponadto, zdaniem przedstawiciela Kremla, nie można rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa i systemie bezpieczeństwa bez udziału krajów europejskich i na pewnym etapie konieczne będzie włączenie ich do rozmów.

Ukraińsko-amerykańskie rozmowy na temat propozycji pokojowej Trumpa odbyły się w niedzielę w Genewie. Zdaniem przedstawicieli strony ukraińskiej, na obecnym etapie rozmów zostało uwzględnionych większość kwestii istotnych dla Ukrainy.