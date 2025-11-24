Rozmowa Erdogan-Putin

Prezydent Erdogan powiedział w poniedziałek swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, że Ankara będzie kontynuować wysiłki na rzecz zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej sprawiedliwym i trwałym pokojem - powiadomiła dyrekcja ds. komunikacji przywódcy Turcji.

Erdogan podkreślił, że Ankara jest gotowa do zaangażowania się w inicjatywy dyplomatyczne, które ułatwią bezpośrednie kontakty między stronami i utorują drogę do trwałego pokoju.

Kreml: Propozycje USA mogą stanowić podstawę rozwiązania pokojowego

W komentarzu do rozmowy Kreml oświadczył, że politycy omówili amerykańską propozycję zakończenia wojny, która - jak podkreślił Putin - „zasadniczo, może stanowić podstawę ostatecznego rozwiązania pokojowego”.

„Władimir Putin zauważył, że propozycje te, w wersji, w jakiej je przeanalizowano, są zgodne z dyskusjami na rosyjsko-amerykańskim szczycie na Alasce i, zasadniczo, mogą stanowić podstawę ostatecznego rozwiązania pokojowego” – poinformował Kreml, nawiązując do sierpniowego spotkania Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

„Potwierdzono zainteresowanie strony rosyjskiej politycznym i dyplomatycznym rozwiązaniem kryzysu ukraińskiego” - oznajmiły władze w Moskwie. Według Kremla prezydent Erdogan zaproponował podczas poniedziałkowej rozmowy Stambuł jako miejsce spotkania przedstawicieli Rosji i Ukrainy - przekazał Reuters.

Jakub Bawołek