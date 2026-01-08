W czwartek, 8 stycznia 2026 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił plan kontroli sektorowych UODO na 2026 r. W komunikacie wskazano obszary, w których w ostatnich miesiącach odnotowano liczne incydenty oraz napływ skarg. Prezes UODO uznał je za szczególnie problematyczne i wymagające pogłębionej weryfikacji.

Reklama

Reklama

Plan kontroli UODO 2026. Monitoring w szpitalach, marketing i platformy internetowe pod lupą

Kontynuacja kontroli w systemach unijnych

Kontynuowane będą działania rozpoczęte w 2025 r. dotyczące kontroli organów przetwarzających dane osobowe w Wielkoskalowych Systemach Unii Europejskiej, w tym w zakresie SIS i VIS, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz unijnymi.

Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych

Kontroli sektorowej UODO w 2026 r. będą podlegały obszary wykorzystujące monitoring wizyjny w placówkach medycznych. UODO zwróci szczególną uwagę na przetwarzanie danych dzieci, między innymi na oddziałach pediatrycznych oraz w poradniach i przychodniach dla najmłodszych pacjentów.

Przetwarzanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej

Kontrolowany będzie także sposób publikowania i anonimizacji danych w BIP, w tym także udostępnianie przebiegu sesji rad gmin.

Dane wykorzystywane w marketingu

Pod lupą znajdą się podmioty marketingowe. UODO sprawdzi podstawy prawne przetwarzania danych w celach marketingowych.

Platformy dostaw i aplikacje internetowe

Kontrolami objęte zostaną także internetowe platformy dostaw. UODO oceni sposób przetwarzania danych użytkowników w procesie pośrednictwa sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem aplikacji i serwisów online.