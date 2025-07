Światu grozi wojna Rosji z USA? Miedwiediew jest wściekły i grozi Trumpowi

Prezydent USA Donald Trump dał Rosji od 10 do 12 dni na podjęcie kroków zmierzających do zakończenia wojny z Ukrainą. Słowa Trumpa skomentował na platformie X Dmitrij Miedwiediew wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, stwierdzając, że, może to doprowadzić do wojny Rosji z USA.