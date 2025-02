Powrót firm z USA nie będzie łatwy

Dmitrijew zaznaczył, że proces powrotu amerykańskich firm na rosyjski rynek nie będzie łatwy, ponieważ cześć nisz jest już zajęta. Szef RFPI był obecny w Rijadzie, ale nie znalazł się w składzie oficjalnej delegacji Rosji.

Reklama

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że odkąd Zachód nałożył sankcje na Rosję, a część firm wycofała się z działalności w tym kraju, lokalne firmy przejęły część rynku kontrolowaną dotychczas przez firmy europejskie i amerykańskie.

Spotkanie w Arabii Saudyjskiej

Spotkanie w Arabii Saudyjskiej było pierwszym na tak wysokim szczeblu od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a zatem od 24 lutego 2022 r. Po 20 stycznia, czyli inauguracji nowego prezydenta USA Donalda Trumpa, strona amerykańska podjęła rozmowy z Rosją, aby doprowadzić do końca wojny, co kandydat Republikanów obiecał jeszcze podczas kampanii wyborczej.

Wtorkowe spotkanie trwało 4,5 godziny. Po stronie amerykańskiej uczestniczyli w nim sekretarz stanu Marco Rubio, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, zajmujący się również kontaktami z Rosją. Przy stole negocjacyjnym po stronie rosyjskiej zasiedli szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina ds. polityki międzynarodowej Jurij Uszakow.

USA i Rosja zgodziły się co do czterech kwestii

Sekretarz stanu poinformował, że USA i Rosja zgodziły się co do czterech kwestii: ustalenia mechanizmu konsultacji, by zająć się spornymi kwestiami w stosunkach dwustronnych i przywrócić pełną działalność ambasad, powołania zespołów negocjatorów w celu dalszych rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie, zainicjowania negocjacji na wysokim szczeblu, by "rozpocząć dyskusję, przemyślenie i zbadanie zarówno współpracy geopolitycznej, jak i gospodarczej, która mogłaby nastąpić po zakończeniu konfliktu na Ukrainie" oraz kontynuowania zaangażowania obydwu stron w poprawę dwustronnych relacji. (PAP)