Zmiany w podatku od nieruchomości od stycznia 2025

Od 1 stycznia 2025 roku na gruncie podatku od nieruchomości wprowadzono jedne z największych zmian w ostatnich latach. Ich uchwalenie miało związek z orzeczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny stwierdzającym niekonstytucyjność analizowanych przepisów. Warto dodać, że nie było to pierwsze takie orzeczenie wydane przez Trybunał w odniesieniu do przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Co się zmieniło? Przede wszystkim definicja budowli i budynku. Do słowniczka zawartego w ustawie wprowadzono też nowe pojęcia. Wszystko to miało uprościć opodatkowanie podatkiem od nieruchomości i zakończyć wieloletnie spory organów podatkowych z podatnikami. Niestety już na etapie prac nad ustawą nowelizującą specjaliści alarmowali, że wprowadzenie regulacji w projektowanym brzmieniu stanie się źródłem nowych wątpliwości. I choć przepisy w wyniku prowadzonych konsultacji były modyfikowane, to jednak ostatecznie problemów nie udało się uniknąć. Wymiar podatku od nieruchomości za 2025 rok okazał się kłopotliwy i dla podatników, i dla urzędników. Sytuacji nie ułatwiały pojawiające się w przestrzeni publicznej mylące doniesienia, które w niektórych przypadkach wymagały nawet sprostowania Ministerstwa Finansów.

Jednym z istotnych praktyczny problemów stało się opodatkowanie tak zwanych blaszaków. To obiekty, które powszechnie są stawiane obok domów czy firm i pełnią rolę garaży, składzików, czy podręcznych magazynów. Jednak czy na gruncie znowelizowanych przepisów podlegają one opodatkowaniu jako budowle? A może są budynkami?

Od 1 stycznia 2025 roku, budynek to na potrzeby podatku od nieruchomości obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz który posiada fundamenty i dach, z wyłączeniem obiektu, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność. Z kolei budowla to:

a) obiekt niebędący budynkiem, wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

b) elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linową, wyciąg narciarski oraz skocznię, w części niebędącej budynkiem - wyłącznie w zakresie ich części budowlanych,

c) urządzenie budowlane - przyłącze oraz urządzenie instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, oraz inne urządzenie techniczne, bezpośrednio związane z budynkiem lub obiektem, o którym mowa w lit. a, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

d) urządzenie techniczne inne niż wymienione w lit. a-c - wyłącznie w zakresie jego części budowlanych,

e) fundamenty pod maszyny oraz pod urządzenia techniczne, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

- wzniesione w wyniku robót budowlanych, także w przypadku, gdy stanowią część obiektu niewymienionego w ustawie.

Jak z tego wynika, blaszaka nie można uznać za budynek, jeśli nie posiada on fundamentów. Jednak czy jest budowlą? Na podstawie uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej można dojść do wniosku, że blaszak należy uznać za obiekt kontenerowy, który wskazano w poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli przyjąć taki punkt widzenia, to tego rodzaju obiekt podlegałby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla jedynie w przypadku związania z prowadzeniem działalności gospodarczej. To bowiem się w przepisach nie zmieniło – budowle, które nie są związane z prowadzeniem takiej działalności, nie podlegają opodatkowaniu.