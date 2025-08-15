Celem ustawy o świadczeniach rodzinnych jest udzielanie pomocy finansowej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach tych przepisów funkcjonuje zasiłek pielęgnacyjny, dedykowany przede wszystkim seniorom potrzebującym stałego wsparcia. Ma on wspomóc w pokrywaniu części kosztów opieki nad osobami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

W 2025 roku miesięczna kwota zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł. Jest on wypłacany regularnie co miesiąc, a prawo do jego otrzymania mają m.in. seniorzy powyżej 75. roku życia, a także dzieci i dorośli posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Ile będzie wynosił zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego pozostanie bez zmian i nadal będzie wynosić 215,84 zł miesięcznie. Wynika to z faktu, że weryfikacja jego kwoty odbywa się co trzy lata, a ostatnia miała miejsce w 2024 roku. Kolejna zaplanowana jest dopiero na 2027 rok. Warto jednak zaznaczyć, że sam proces weryfikacji nie gwarantuje podwyżki świadczenia. Możliwe jest utrzymanie dotychczasowej stawki także na kolejne lata.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

W 2025 roku zasiłek pielęgnacyjny przysługuje nie tylko seniorom po 75. roku życia, ale również innym osobom spełniającym określone kryteria. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, mogą go otrzymać:

dzieci niepełnosprawne,

osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Istnieją jednak sytuacje, w których nie można otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie to nie przysługuje:

osobom pobierającym dodatek pielęgnacyjny,

osobom przebywającym w instytucjach zapewniających nieodpłatne, całodobowe utrzymanie,

członkom rodzin, którzy otrzymują za granicą świadczenie pokrywające koszty pielęgnacji tej osoby, chyba że inne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić osobiście w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania, składając wymagane dokumenty w wersji papierowej. Drugą opcją jest wypełnienie formularza online, dostępnego na platformie rządowej Emp@tia.

Świadczenie w postaci dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty wyklucza możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego – oba te wsparcia nie mogą być przyznawane jednocześnie.

Dodatek pielęgnacyjny to pomoc finansowa dla osób pobierających emeryturę lub rentę, które spełniają określone kryteria. Ma on na celu częściowe pokrycie kosztów wynikających z konieczności korzystania z pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu. Przysługuje on w przypadku:

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – gdy osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy i wymaga stałej opieki,

ukończenia 75 lat – niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Świadczenie to przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonego wniosku.

Zasiłek pielęgnacyjny z kolei to wsparcie przeznaczone dla osób wymagających stałej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności. Mogą się o niego ubiegać:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16. roku życia),

osoby powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby, które ukończyły 75 lat.

Aby uzyskać to świadczenie, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, takich jak brak możliwości samodzielnej egzystencji czy brak odpowiedniej opieki ze strony rodziny. Wypłatą zasiłku zajmują się gminy lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.