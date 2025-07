Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska, formalnie określana jako specjalne świadczenie pieniężne dla medalistów olimpijskich i paraolimpijskich, to świadczenie finansowe wypłacane co miesiąc przez państwo. Nie jest to klasyczna emerytura uzależniona od lat pracy czy wysokości składek, ale honorowe dożywotnie świadczenie przyznawane za zasługi dla polskiego sportu.

To forma uhonorowania sportowców, którzy swoimi wynikami na najważniejszych imprezach sportowych (igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie, igrzyska głuchych) zapisali się w historii sportu i dostarczyli powodów do dumy całemu narodowi.

Czy emerytura olimpijska wypłacana jest za każdy rodzaj medalu?

Emerytura olimpijska przyznawana jest za zdobycie medalu każdego koloru (złotego, srebrnego lub brązowego) podczas letnich lub zimowych igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Co istotne, nie ma znaczenia, jaki to był medal. Świadczenie jest takie samo niezależnie od koloru krążka.

Również sportowcy drużynowi, którzy zdobyli medal jako członkowie reprezentacji narodowej, są objęci prawem do świadczenia. Każdy zawodnik z drużyny, który stanął na podium, może otrzymać emeryturę olimpijską.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Prawo do emerytury olimpijskiej przysługuje sportowcom spełniającym określone warunki:

zdobyli medal (złoty, srebrny lub brązowy) na letnich lub zimowych igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich albo igrzyskach głuchych,

reprezentowali Polskę, a ich medal został zdobyty pod biało-czerwoną flagą,

ukończyli 40 lat,

nie byli karani dyscyplinarnie (np. za stosowanie dopingu),

nie byli pozbawieni medalu z powodu naruszenia przepisów antydopingowych.

Co ważne, prawo do świadczenia nabywa się niezależnie od liczby medali – emerytura olimpijska przysługuje jednokrotnie, nawet jeśli sportowiec zdobył kilka medali w różnych edycjach igrzysk.

Ile wynosi emerytura olimpijska w 2025 roku?

Wysokość emerytury olimpijskiej ustala się każdego roku na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (kwota jest ustalana ustawą budżetową), którą mnoży się przez 1,8 – mnożnik określony w ustawie o sporcie. W 2025 roku świadczenie wynosi dokładnie 4967,95 zł miesięcznie. Od emerytury olimpijskiej nie są pobierane żadne składki oraz podatek dochodowy. To oznacza, że na konto uprawnionych sportowców trafia niemal 5 tysięcy złotych co miesiąc, niezależnie od tego, czy mają inne źródła dochodu, czy są już na zwykłej emeryturze.

Warto zaznaczyć, że emerytura olimpijska:

nie jest uzależniona od wieku emerytalnego, a jedynie od osiągnięcia 40 lat,

nie wymaga płacenia składek ZUS,

jest wypłacana dożywotnio,

można ją pobierać równolegle z innymi emeryturami lub rentami.

Jak uzyskać emeryturę olimpijską?

Decyzję o przyznaniu emerytury olimpijskiej wydaje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, obecnie działający w ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek do ministerstwa, dołączając:

kopię dokumentu potwierdzającego zdobycie medalu (np. certyfikat od PKOl),

dokumenty tożsamości,

oświadczenie o spełnianiu warunków (wiek, brak kar, obywatelstwo, brak utraty medalu).

Ile osób pobiera emeryturę olimpijską?

Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Turystyki emeryturę olimpijską pobiera blisko 600 osób, dokładnie 597 sportowców. Wśród nich znajduje się około 251 medalistów olimpijskich, a także 277 medalistów paraolimpiad i igrzysk głuchych, 60 uczestników zawodów „Przyjaźń 84” oraz 9 medalistów olimpiady szachowej.

To niewielka, ale wyjątkowa grupa beneficjentów – każdy z nich spełnia surowe kryteria: zdobył medal w jednej z uznanych imprez (olimpiada, paraolimpiada, igrzyska głuchych, Przyjaźń 84), ukończył 40 lat, posiada obywatelstwo polskie, nie kontynuuje sportowej rywalizacji na poziomie krajowym i nie był karany za doping przez co najmniej 24 miesiące lub więcej niż raz.

Emeryturę olimpijską będzie można dziedziczyć

Rząd pracuje nad przepisami, dzięki którym jeszcze w 2025 roku dzieci zmarłych sportowców będą mogły odziedziczyć po nich emeryturę olimpijską. Projekt przewiduje, że prawo do dziedziczenia świadczenia będą miały nie tylko biologiczne dzieci sportowców, ale również te przez nich adoptowane, pod warunkiem, że zmarły medalista pobierał emeryturę olimpijską lub spełniał warunki do jej otrzymania. To istotna zmiana w dotychczasowych przepisach, ponieważ dotąd świadczenie miało charakter indywidualny i wygasało z chwilą śmierci uprawnionego.