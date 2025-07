Już blisko 533 tys. osób otrzymało z ZUS wyższe świadczenia w związku z zastosowaniem zbiegu świadczeń w ramach tzw. renty wdowiej. Wniosków do samego ZUS wpłynęło niemal milion, kolejne 121 tys. odnotował KRUS. Zainteresowanie jest więc ogromne. Warto jednak pamiętać, że świadczenie to nie jest przyznawane automatycznie. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Tymczasem wciąż są osoby, które spełniają warunki uprawniające do renty wdowiej, ale jeszcze nie dopełniły formalności. ZUS zachęca seniorów do sprawdzenia, czy mają prawo do dodatku, a jeśli tak, do jak najszybszego złożenia wniosku, by nie stracić należnych im pieniędzy.

Dla kogo renta wdowia?

Renta wdowia przysługuje wdowom i wdowcom, którzy sami pobierają emeryturę lub rentę, a jednocześnie spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym partnerze. Aby skorzystać z renty wdowiej, nie trzeba rezygnować z własnego świadczenia. Mechanizm zbiegu pozwala na zachowanie jednego świadczenia w pełnej wysokości i doliczenie 50 proc. drugiego, przy czym obowiązuje limit – całość nie może przekroczyć 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nowe przepisy kierowane są głównie do seniorów, którzy przez lata tworzyli wspólne gospodarstwo domowe i po śmierci małżonka zostali z ograniczonym budżetem. Warto zaznaczyć, że renta wdowia przysługuje niezależnie od tego, czy zmarły małżonek był ubezpieczony w ZUS czy w KRUS.

Renta wdowia. Do kiedy składanie wniosków?

Renta wdowia przysługuje od 1 lipca 2025 r. Aby zostało wypłacone od tego miesiąca, wniosek (formularz ERWD) należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2025 r. - Jeśli wniosek o rentę wdowią wpłynie do ZUS do 31 lipca 2025 r. i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenia będą wypłacane także za lipiec. Natomiast wniosek złożony w następnych miesiącach i rozpatrzony pozytywnie spowoduje uruchomienie wypłaty od miesiąca, w którym trafi do ZUS – informuje Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Najczęstsze powody, dla których ZUS odmawia renty wdowiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że najczęstszymi powodami odmowy przyznania renty wdowiej są:

zbyt wysokie świadczenie własne – przekraczające trzykrotność minimalnej emerytury,

nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

brak prawa do własnego świadczenia lub renty rodzinnej,

zawarcie ponownego związku małżeńskiego,

brak wspólności małżeńskiej w chwili śmierci współmałżonka,

nieosiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego.

Te osoby renty wdowiej nie dostaną

Świadczenie nie przysługuje tym, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego lub nie mają prawa ani do własnego świadczenia emerytalno-rentowego, ani do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Wykluczone są także osoby, które zawarły ponowny związek małżeński, a także te, które w chwili śmierci współmałżonka nie pozostawały z nim we wspólności małżeńskiej. Renta wdowia nie zostanie przyznana również w przypadku, gdy świadczenie własne wnioskodawcy przekracza trzykrotność minimalnej emerytury lub jeśli renta rodzinna została przyznana więcej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.